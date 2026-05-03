03 maj 2026
EFTER GULDET – SÅ STÄLLER VÄSTERVIK UPP I PREMIÄREN

Nye lagledaren Mikael Teurnberg har tagit ut sin första trupp för säsongen. Foto: Simon Henriksson

SPEEDWAY 03 maj 2026 21.07

På tisdag är det dags för speedwaysäsongens öppning. Västerviks första startsjua presenterades alldeles nyss.

Mikael Teurnberg basar nu över de regerande mästarna och tog ut följande trupp inför tisdagens math mot Piraterna:

1.        Robert Lambert

2.        Tom Brennan

3.        Jacob Thorssell

4.        Rasmus Jensen

5.        Mads Hansen

6.        Victor Palovaara

7.        Noel Wahlquist

Västervik är stor favorit mot Piraterna från Motala som kommer med följande manskap:

1.        Bartosz Smektala

2.        Vaclav Milik

3.        Oskar Fajfer

4.        Daniil Kolodinski

5.        Oskar Paluch

6.        Erik Persson

7.        Jonathan Ejnermark.

Dackarna står över första omgången.

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

