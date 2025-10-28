Ännu en svensk förare klar för Västervik – ”Inspirerande”

Den egna produkten Noel Wahlquist har skrivit på för ytterligare en säsong med Västervik Speedway. Han blir den fjärde svenske föraren i truppen.

Kontraktet är skrivet över en säsong.

– Jag ser verkligen fram emot att få representera Västervik Speedway även 2026. Det känns väldigt inspirerande att få vara med och försöka försvara guldmedaljen, och jag hoppas på ett minst lika grymt publikstöd även nästa år. Vi ses på Hejla Arena, säger Noel Wahlquist i ett pressmeddelande.

I år körde Wahlquist sex matcher och snittade 0,333 poäng. Han debuterade i högstaserien redan som 16-åring, men har nu hunnit fylla 21.

– Jag är väldigt glad att Noel blir kvar i Västervik. Vi tror och hoppas att han kan ta ytterligare kliv den kommande säsongen och på allvar slåss om en plats i laget. Det är viktigt med lokal förankring i truppen, och jag är övertygad om att vi ännu inte har sett det bästa av Noel, säger Mikael Teurnberg.

Truppbygget 2026

Jacob Thorssell – 1,703

Mads Hansen – 1,625

Rasmus Jensen – 1,618

Victor Palovaara – 1,130

Anton Karlsson – 0,615

Noel Wahlquist – 0,500