DEBATT: Hoppet ligger i en ny regering

Med knappt ett år kvar till nästa val kan vi konstatera att det mesta är sig likt med en högerstyrd regering där SD har ett finger med i det mesta.

Under 2026 kommer ytterligare skattesänkningar medföra att klyftorna mellan fattig och rik ökar från en redan oacceptabel nivå. Vi har en arbetslöshet i Europatopp och inga som helst satsningar görs för att motverka detta.

I budgeten sågs inga förslag om statsbidrag till kommuner och regioner för att bidra till att välfärden åtminstone kan fungera på ett någorlunda respektabelt sätt i ett land som Sverige. Självklart får våra gemensamma trygghetssystem stryka på foten varje gång dessa, för borgerligheten, så befriande skattesänkningarna genomförs och alltid gynnar det de som redan har det bäst.

*

Resultatet blir större klasser i skolan, färre resurser till barn med särskilda behov. Det är oerhört viktigt att alla barns behov tillgodoses men då måste förutsättningar för detta ges och det kostar pengar.

Allt detta bidrar naturligtvis till en sämre kvalitet i en livsavgörande verksamhet. Ur detta finns uppenbara risker för utanförskap och känslan av att inte bli sedd. Det leder inte alltför sällan till att barnen inte går till skolan överhuvudtaget utan stannar hemma. På sikt är detta, i sig, ett hot mot demokratin.

Sjukvården påverkas givetvis med växande vårdköer och sämre vård med en sjukvårdspersonal som får dra ett enormt lass då inga satsningar görs. Det blir svårt att tillgodose en, för många, självklar önskan om en bra och trygg sjukvård med ständiga skattesänkningar.

*

Sverige är det enda landet i Norden som har karensavdrag vid sjukdom. I Danmark står arbetsgivaren för full sjuklön, 100%, de första 30 dagarna. Ur ett rent rättviseperspektiv måste detta avskaffas då merparten i tjänstesektorn kan jobba hemifrån vid sjukdom. Det kan den absoluta majoriteten av LO:s medlemmar inte göra.

Utöver detta har många inte råd att stanna hemma vid sjukdom utan går till sitt arbete med stor risk för smittspridning.

När det gäller arbete är vi det land i Norden som har högst veckoarbetstid. Inget annat nordiskt land har 40 timmar som vad vi kallar normal arbetstid. De ligger på runt 35-36 timmar per vecka.

Vi står inför ett avgörande vägval om vilket samhälle vi vill ha. Ett samhälle där vi har en strävan efter att alla ska känna sig inkluderade och sedda eller ett samhälle där utanförskapet växer och de redan välbeställda frodas ännu mer.

Det är val i september nästa år och än finns det hopp. Det hoppet ligger i en ny regering!

Joachim Mörck och Patrik KF Andersson

Lokalombudsman GS-Facket avd.3 Öst