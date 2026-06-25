SMHI spår nytt svenskt värmerekord i Målilla: ”Absolut där och nosar”

I helgen kan Målilla komma att slå sitt nästan 80 år gamla värmerekord. Foto: Arkivbild

Det svenska värmerekordet på 38,0 grader uppmättes i Målilla den 29 juni 1947. Nu kan rekordet komma att hotas när hettan drar in.

Målilla innehar värmerekordet för juni och återigen väntas orten bli varmast i landet. Hela länet kommer få höga temperaturer och SMHI har nu utfärdat en orange varning för höga temperaturer i Kalmar län.

– Det är högtryck och varmare luft som kommer att leta sig upp söderifrån. Redan idag (torsdag) blir det ganska höga temperaturer som kommer nå runt 30 grader, säger Magdalena Folestad, meteorolog på SMHI.

Under lördag och söndag kommer de högsta temperaturerna mätas.

– Då blir det upp mot 36 till 37 grader, så som det ser ut just nu.

Målilla kan slå absolut rekord

Genom åren har Målilla i Hultsfreds kommun slagit värmerekord flera gånger om. Bland annat har orten den näst högsta uppmätta temperaturen i modern tid med 37,2 grader från 21 juli 2022. Det absoluta värmerekordet kommer från 1947.

– Målilla är de som har temperaturrekordet för juni på 38 grader och det är en station som tenderar att slå de olika rekorden. Vi är absolut där uppe och nosar.

Rekordet kan alltså komma att slås?

– I alla fall väldigt nära. Det är däromkring som temperaturen ligger, sedan kan det vara lokala avvikelser som gör att det snuddar på målsnöret eller att vi får ett nytt rekord.

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Råd till invånarna

Den tidigare gula varningen i Kalmar län har alltså uppgraderats till orange varning. Varningen gäller från torsdagen fram till och med måndag.

Vad finns det för råd till invånarna?

– Det är höga temperaturer, så det gäller att vara uppmärksam på kroppens signaler, dricka vatten, söka skugga och hitta andra sätt att svalka sig på. Det är inte bara att maxtemperaturen är så pass hög, utan det är att vi har det under flera dagar samt att nätterna är ganska ljumna. Vi ligger bara ett par grader under 20 grader på nätter.