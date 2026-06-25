SIKTET INSTÄLLT PÅ VIMMERBY – KVINNA BLEV LURAD

En kvinna i 70-årsåldern utsattes för ett bedrägeri under onsdagen. Genrebild.
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Alla tre fick sms från bedragare som utgav sig komma från Svea Inkasso där personerna uppmanades att ringa upp. Två män i 70-årsåldern har anmält försöken till polisen, för en kvinna slutade det med ett fullbordat bedrägeri.
Kvinnan legitimerade sig med bank-ID och förlorade 40 000 kronor.
– Man har tydligt inriktat sig på Vimmerby och tyvärr blev kvinnan lurad av de skickliga bedragarna, säger Ulf Gollungberg vid polisen.