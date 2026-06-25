SIKTET INSTÄLLT PÅ VIMMERBY – KVINNA BLEV LURAD

En kvinna i 70-årsåldern utsattes för ett bedrägeri under onsdagen. Genrebild. Foto: MostPhotos

Under onsdagen utsattes tre personer från Vimmerby för samma bedrägeriförsök. En kvinna i 70-årsåldern blev lurad och förlorade cirka 40 000 kronor.

Alla tre fick sms från bedragare som utgav sig komma från Svea Inkasso där personerna uppmanades att ringa upp. Två män i 70-årsåldern har anmält försöken till polisen, för en kvinna slutade det med ett fullbordat bedrägeri.

Kvinnan legitimerade sig med bank-ID och förlorade 40 000 kronor.

– Man har tydligt inriktat sig på Vimmerby och tyvärr blev kvinnan lurad av de skickliga bedragarna, säger Ulf Gollungberg vid polisen.