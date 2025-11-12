DEBATT: Vi behöver utreda vindkraftens risker

Sverige står inför en av vår tids största utmaningar: hur vi ska säkra framtidens energiförsörjning samtidigt som vi värnar miljö, djurliv och människors hälsa. I denna debatt framställs vindkraften ofta som en självklar lösning – men till vilket pris? När allt fler vindkraftsparker planeras runt om i landet och i Kalmar län måste vi våga ställa frågan: vet vi verkligen tillräckligt om konsekvenserna?

Ute i kommunerna möter vi dagligen invånare som känner en stark oron för vindkraftens påverkan på djur, natur och närboendes hälsa och livsmiljö. Studier indikerar att djurlivet påverkas negativt och att den biologiska mångfalden hotas av etableringarna och att många djurarter helt överger områden där vindkraft byggs. Trots detta fattas beslut om nya etableringar utan att vi fullt ut förstår de ekologiska konsekvenserna. Är det verkligen ansvarsfullt?

Det finns även skäl att ta oro för hälsopåverkan på allvar. Buller och oljud från de allt större vindkraftsverken – särskilt lågfrekvent buller och amplitudmodulerat ljud – misstänks ha betydligt mer påverkan på människors hälsa än vad tidigare var känt. Flera forskningsrapporter pekar på att dagens riktlinjer inte hängt med och tar hänsyn till dessa ljudtyper. Därför behöver Naturvårdsverket få i uppdrag att uppdatera sina beräkningsmodeller så att de överensstämmer med den senaste forskningen.

*

Det går heller inte att komma ifrån att vindkraftens produktion är väderberoende och varierar kraftigt. Det påverkar stabiliteten i vårt elsystem, vilket kan få stora följder för både hushåll och industri. Vindkraften har absolut sin plats i energimixen tillsammans med småskalig vattenkraft och solkraft - inte minst för att bryta vårt beroende av smutsig importerad kolkraft.

Ett robust energisystem kräver dock en balans mellan väderberoende energi och trygg baskraft som levererar oavsett väder. Just nu behövs framförallt ny kärnkraft för att stärka stabiliteten i vårt prisområde som redan idag har en hög andel väderberoende elproduktion. Annars riskerar vi att bli stående med volatila elpriser med höga pristoppar, risk för effektbrist och strömavbrott - och ökad import av just kolkraft under delar av året. Det är dålig klimatpolitik.

*

Vi som står bakom denna text har därför lagt en motion till Kristdemokraternas riksting. Vi menar att Sverige nu måste ta ansvar både för klimatet och för människors trygghet. Att värna miljön - vårt förvaltarskapsansvar - innebär också att skydda djur, natur och närboende som påverkas av vårt behov av mer el.

Utbyggnaden av vindkraft kan därför inte fortsätta i samma takt som tidigare. Och i vissa delar av Sverige kan vi behöva pausa utbyggnaden till dess att Naturvårdsverket uppdatera sina bullerriktlinjer utifrån ny forskning kring lågfrekvent buller och amplitudmodulerat ljud och att vi har större kunskap för vindkraftens påverkan på djurliv, natur och människors hälsa.

Vi kan inte fatta beslut som förändrar landskap, livsmiljöer och människors vardag – utan att först förstå följderna. Det är inte nej till förnybar energi. Det är ett ja till ansvar, vetenskap och en långsiktigt hållbar framtid.

Björn Östman (KD), Mönsterås

Christopher Dywik (KD), Kalmar