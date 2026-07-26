Succé för Västerviks förare i GP-kvalet – efterlängtad comeback för Nilsson

Västerviks duo Robert Lambert och Rohan Tungate fick en strålande lördag. Båda kvalificerade sig till ordinarie platser i nästa års GP-serie. Kacper Woryna och svensken Kim Nilsson tog de andra två platserna.

Det är första gången sedan 2023 som Kim Nilsson tar en ordinarie plats i GP-serien och bedriften manifesterar vilken lyckad säsong han har. Nilsson vann ju SM för första gången för ungefär en månad sedan.

Gårdagens kvaltävling i Italien blev rafflande. Nilsson tog den fjärde platsen med sina tio poäng. Precis utanför de fyra kvalificerande platserna hamnade Andzejs Lebedevs och Michael Jepsen Jensen med nio poäng vardera.

Lambert var överlägsen med 14 pinnar. Tungate drog in 11 och Woryna 10.

För Tungate blir en permanent plats i GP-serien en ny upplevelse som 36-åring.

– Jag ska bara förbereda mig så gott jag kan för nästa år. Jag behöver bara förbereda mig så gott jag kan med mitt team och min organisation och ta det lopp för lopp, GP för GP, så får vi se vad som händer, säger han till GP-seriens hemsida.

"Måste bygga vidare på det"

Lambert har gjort väldigt bra ifrån sig i GP-serien i år och är med och slåss om medaljerna.

– Jag är supernöjd. Jag höll nästan på att få maxpoäng i mötet och sedan gällde det en final igen. Jag var väldigt nära att inte vinna finalen – samma sak som i Målilla. Men vi lyckades. Det var skönt att komma på pallen och säkra min plats i GP till nästa säsong, säger han.

Kim Nilsson säkrade sin plats i det sista heatet och ser fram emot nästa års GP-serie redan nu.

– Jag har varit med i Speedway GP förut, och det var en stor, stor inlärningskurva för mig 2023. Jag vet att jag inte var redo då, men jag klarade mig okej från där jag började. Idag känner jag att jag är på en annan plats som förare och med min organisation, och jag måste bygga vidare på det – med början nu.

För förarna som hamnade precis utanför pallen finns det visst hopp med tanke på att de förare som slutar topp-7 i årets GP-serie kvitterar ut en kvalificering till nästa år. Lambert, Woryna, Andzejs Lebedevs och Michael Jepsen Jensen har chans att lösa sin biljett genom årets GP-tävling.

Resultatet i SGP Challenge:

1. Robert Lambert (Storbritannien) 14

2. Rohan Tungate (Australien) 11

3. Kacper Woryna (Polen) 10

4. Kim Nilsson (Sverige) 10

5. Andzejs Lebedevs (Lettland) 9

6. Michael Jepsen Jensen (Danmark) 9

7. Frederik Jakobsen (Danmark) 8

8. Chris Harris (Storbritannien) 7

9. Maciej Janowski (Polen) 7

10. Paco Castagna (Italien) 7

11. Kai Huckenbeck (Tyskland) 6

12. Dominik Kubera (Polen) 6

13. Jaimon Lidsey (Australien) 5

14. Anders Rowe (Storbritannien) 4

15. Luke Becker (USA) 3

16. Keynan Rew (Australien) 3

17. Nicolas Vicentin (Italien) 1

18. Brando Lunardi (Italien) DNR.