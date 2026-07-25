Lantbrukare i grannkommunen beviljas miljonstöd för nybygge

En lantbrukare i Hultsfreds kommun har beviljats investeringsstöd för att bygga ett nytt dikostall. Bilden är en genrebild. Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen har beviljat en lantbrukare i den norra delen av Hultsfreds kommun investeringsstöd för bygge av ett nytt dikostall. Mannen beviljas stöd på maximalt 2 400 000 kronor.

I slutet av april ansökte en lantbrukare från den nordöstra delen av Hultsfreds kommun om investeringsstöd för att bygga ett nytt dikostall med plats för 100 dikor och 40 ungdjur, samt en djupströbädd på drygt 400 kvadratmeter. Byggnationen beräknas kosta dryg 9,5 miljoner kronor.

Länsstyrelsen har nu behandlat ansökan och beslutat att bevilja stöd till mannen för en del av den budgeterade kostnaden för stallet. Lantbrukaren beviljas stöd på 40 procent av 6 000 000, alltså högt 2 400 000 kronor för material och ny fast inredning.

”Stödet omfattar markarbete, byggnad, installationer, fast inredning och projektering.” skriver Länsstyrelsen i sitt beslut.

För att kunna ta del av stödet måste bygget genomföras innan mars månad år 2028.

”Syftet med investeringen är ökad produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft, säkra livsmedelsproduktionen samt utveckling på landsbygden.” skriver Länsstyrelsen.