Kalmar län förlorar mandat i riksdagen – lokala politikerna får extra tufft

Kalmar län tappar ett mandat i riksdagen och går från 8 till 7 mandat. Foto: MostPhotos

Kalmar län tappar ett mandat i det kommande riksdagsvalet. Minskningen kan få konsekvenser för både de lokala politikerna och länet i stort.

Riksdagens 349 mandat består av 310 fasta mandat som tilldelas de olika valkretsarna innan valet. Nu har Valmyndigheten presenterat att Kalmar län får 7 mandat, vilket Barometern rapporterat om. Det är en minskning på ett mandat från föregående val och enligt tidningen kan det få konsekvenser. Minskningen innebär nämligen att länet får mindre direkt inflytande i specifika regionala infrastruktur- och näringslivsfrågor.

Valkretsmandaten baseras på hur många röstberättigade personer det finns inom ett län, och minskningen i mandat beror därmed på befolkningen minskar i Kalmar län i jämförelse med resterande valkretsar.

Så tycker de lokala politikerna

Det finns delade åsikter hos de lokala politikerna kring mandatminskningen.

– Det är verkligen tråkigt att Kalmar län tappar ett mandat. Som riksdagsledamot har jag varit med och bland annat fått fram fler utbildningsplatser till länet, räddat Riksglasskolan och fått fram beslut om slutförvaret. Det går verkligen att skapa förändring för vårt län om man ligger på – och vi behöver varje röst vi kan ha i riksdagen, säger Laila Naraghi från Oskarshamn, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, till Barometern.

Emma Ahlstedt, riksdagskandidat för Centerpartiet i Kalmar län, tycker istället att beskedet kan ses som en morot.

– Det här beskedet gör mig mer motiverad. Jag skruvar upp tempot i min valrörelse. Jag tror fortfarande att jag kan ta en plats, säger hon till tidningen.

Moderaternas etta på riksdagslistan i Kalmar län, Olle Olson, tycker minskningen är tråkig för länet.

– Det belyser också ett större problem, anledningen till att vi förlorar det här mandatet är på grund av befolkningsutvecklingen, säger han till Barometern.