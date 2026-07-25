MER BILDER FRÅN DIGGILOO - SE DEL TVÅ HÄR

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Här kommer del två av våra bilder på publiken och artisterna på Diggiloo i Hultsfred. Kanske ni är med?
Foto: Stefan Härnström
Här kommer ännu en rad med bilder från Diggiloo i Hultsfreds Hembygdspark. Både på artisterna och er som var på plats i publiken.
Här följer andra delen från sommarens stora nöjesarrangemang i Hultsfred med tusentals människor på plats. Kanske är ni med på bilderna?
Ännu mer bilder från evenemanget kommer senare i helgen.
Stefan Härnström
stefan.harnstrom@dagensvimmerby.se
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