DEBATT: Ge plats åt alla som vill utbilda sig till ett byggyrke

Varje ung person som vill jobba inom bygg och anläggning ska ges chansen att göra det, skriver Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen, Caroline Lundgren, Byggföretagen, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län och Kristine Åkesson, Byggföretagen Kalmar och Kronobergs län.

Bygg- och anläggningsbranschen står inför stora samhällsuppgifter: Bostadsbrist, väg och järnväg behöver rustas och klimatomställningen får inte tappa fart. Därför behöver vår bransch fler duktiga killar och tjejer som kan göra jobbet.

Enligt Skolverket har antalet sökande ökat med tio procent inför läsåret 2025/26. Särskilt glädjande är att över 700 tjejer sökte bygg och anläggning. Det är en betydande ökning - och ett kvitto på att branschens arbete för en breddad rekrytering ger resultat.

För att inte tappa momentum behöver såväl politiken som skolan fundera på hur vi kan bygga ut och förbättra yrkesutbildningarna.

Modernisera bygg- och anläggningsprogrammet

Byggprogrammet behöver moderniseras och spegla branschens innovationer. Säkerhet, sund konkurrens, attraktiva kollektivavtal, hållbarhet och digitalisering bör ingå. Vi behöver också se till att möta ungas intresse genom att stärka dem i sin yrkesroll - ge dem kunskaper i ekonomi och företagande, låta dem tävla i yrkestävlingar eller besöka riktigt häftiga byggprojekt i Sverige och i Europa. Det ska vara lika självklart med utbyten mellan skolor, tävlingar och studieresor på bygg som på ett teoretiskt program.

Satsa mer på kommunernas vuxenutbildningar

Kommunerna måste se över sitt utbud av vuxenutbildning så att den som vill till branschen får möjlighet att läsa bygg och anläggning på Komvux. Möt näringslivets behov redan vid planering så att vi kan få fram utbildningar som verkligen leder till jobb för den som vill yrkesväxla. Yrkesutbildning kan ibland uppfattas som dyrt - det kräver yrkeserfarna lärare, lokaler och verktyg - men arbetslösheten är dyrare.

Investeringspott för branschskolor

Byggsektorn består av många specialiserade yrkesroller. Yrkesroller som golvläggare, plåtslagare och murare kräver undervisning av specialutbildade lärare i nära samverkan med branschen. Andra yrkesroller inom järnväg och energi kräver särskilda miljöer för både utbildning och fortbildning av personal. Alla kommuner kan inte erbjuda allt. Därför är branschskolorna ett så viktigt komplement. För att fler tekniktunga utbildningar ska bli av behövs investeringar i en modern utbildningsmiljö. Det kräver en särskild investeringspott för tekniktunga utbildningar och träningsmiljöer.

Varje ung person som vill arbeta inom bygg och anläggning ska ges chansen att göra det. Vi i branschen är redo att ta emot dem!

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen,

Caroline Lundgren, Företagsrådgivare Kompetensförsörjning, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län

Kristine Åkesson, Bransch- och föreningsansvarig, Byggföretagen Kalmar och Kronobergs län