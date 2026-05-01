Vimmerby IF jagar första bortasegern: "Måste göra jobbet"

Cornelia Lindgren har goda förhoppningar om tre poäng borta mot Lindö FF. Foto: Rickard Johnston

Två övertygande segrar hemma, men förlust i enda bortamatchen hittills. Nu väntar Lindö FF – som förra året tvingades kvala sig kvar i division två. – Om vi är påkopplade och gör vårt jobb så har vi goda möjligheter, säger tränaren Cornelia Lindgren.

Vimmerby IF har öppnat säsongen starkt på XL Bygg Arena med dubbla trepoängare. 5-1 i premiären mot Skövde KIK följdes upp av 2-1 i underkant mot Falköpings KIK.

Däremellan blev det däremot förlust borta mot Jönköpings Södra efter en blek första halvlek och nu är det dags för en resa till Norrköping. Där väntar ett Lindö FF som bara skramlat ihop en poäng på tre omgångar och befinner sig under strecket. Även fjolårssäsongen var tuff för klubben med ett negativt kval och Vimmerby IF tog hand om alla sex poäng i mötena mellan lagen då.

– De har väl börjat lite knackigt i år, samtidigt finns det aldrig några lätta matcher i serien. Vi måste göra jobbet och hålla fokus, säger Cornelia Lindgren.

Sjukdomar oroar

Nathalie Johansson sticker ut i Vimmerby IF med fem mål och skuggas i toppen av skytteligan av Lindö FF:s Isabelle Piekart som hittills har svarat för tre av lagets fyra mål.

– Vi har mest fokus på vårt spel. I bortamatchen mot Jönköping hade vi en sämre start men avslutade bra i andra halvlek och det ska vi bygga vidare på.

En del sjukdomar och känningar oroar i VIF-truppen inför söndagens bortamatch.

– Vi har några som dras med halsont och lite känningar men hoppas att det ordnar upp sig.