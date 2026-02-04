Slutreplik: Vindkraftens verkliga kostnader kan inte pratas bort

Jag tackar Nils Grunditz, vd för Green Power Sweden, för repliken. Den är ett tydligt exempel på hur vindkraftsindustrin försvarar sina egna politiska företrädare och vinstintressen genom att flytta fokus från ansvar, kostnader och systemeffekter till svepande framtidslöften.

Grunditz ignorerar i princip helt den centrala frågan i min artikel: de täta banden mellan Centerpartiet och vindkraftsindustrin. Jag redogjorde i min artikel (https://www.dagenskalmar.nu/debatt/e/314172/debatt-darfor-vurmar-politiken-for-vindkraften/) för hur tidigare centerpartistiska toppföreträdare i dag arbetar som vd:ar, lobbyister och högt uppsatta tjänstemän i vindkraftssektorn. Att detta inte ens berörs i repliken är anmärkningsvärt, men inte förvånande…

Grunditz påstår att vindkraft levererar “billig el” och att problemen handlar om ett elsystem i förändring som ska lösas med flexibilitet, energilagring och styrning. Problemet är att dessa lösningar inte finns på plats. Som Christian Steinbeck och tydligt visat finns inga kommersiellt gångbara lagringslösningar som kan hantera vindkraftens variationer i den skala som krävs. I praktiken är det i dag olja och gas som balanserar bortfallen när vinden mojnar. Därmed blir vindkraften fossilindustrins bästa vän, inte dess ersättare.

*

Grunditz avfärdar vindkraftsbolagens bokslut som “anekdotisk bevisföring” och hävdar att jag pekar ut ”enskilda bolag”. Fakta är att omkring 80 procent av Sveriges vindkraftsbolag går med förlust, trots extrema subventioner och tillskjutna medel. Det handlar inte om enstaka dåliga affärer, utan om mångmiljardförluster som i slutändan vältras över på skattebetalare, kommuner och elkonsumenter. Det är ett strukturellt problem, inte ett tillfälligt marknadsbrus.

Grunditz hävdar att mer vindkraft är nödvändigt för att möta framtida elanvändning, men faktum är att elanvändningen i Sverige ligger relativt linjärt de senaste fem åren. Samtidigt bortser han från ett annat grundläggande faktum: när det blåser, blåser det ofta över hela norra Europa. Då uppstår massiv överproduktion och elen säljs till extremt låga eller negativa priser. När det inte blåser, blåser det ofta inte heller över norra Europa, och då hjälper det inte att bygga fler vindkraftverk som står stilla samtidigt.

*

Grunditz har dock rätt i en sak: kärnkraft tar tid att bygga. Men det förändrar inte faktum att kärnkraft är ett av de mest effektiva alternativen för stabil baskraft i södra Sverige. Därför måste vi komma igång nu. Denna baskraft har medvetet monterats ned av S, MP, V och C och ersatts med ett väderberoende energislag som kräver fossil reservkraft för balansering och ökar systemkostnaderna.

Vindkraften är inte billig, inte stabil och inte klimatsmart i det system som byggts. Den är däremot extremt lönsam för vindkraftsprojektörer och för de branschintressen som organiseras i Green Power Sweden.

Det är därför frågan “vem vinner på mer vindkraft?” är helt avgörande. Svaret är inte hushållen, inte kommunerna och inte industrin. Det är vindkraftsindustrin själv. Vi andra betalar för kalaset.

Ted Nyberg (SD)

Riksdagskandidat