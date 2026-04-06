Theo Thörnqvist tvåa i Funky FridayRacet

Vimmerby Motorsällskap startade sitt folkraceår på långfredagen med Funky FridayRacet. En tävling med flera spännande heat där favoriter föll bort och uppstickare tog för sig och Oskarshamns RRC:s förare hade en förträfflig dag med två finalsegrar.

Juniorvinnare blev MSK Kvarnvingarnas Max Edepil före Lowe Mossberg från MK Ran och Vimmerby MS Sigge Helander. Edepil grattades hela vägen från banan och hoppade överlycklig ur bilen i depån.

Grundomgångarna satte han perfekt med tre heatsegrar. I finalstarten hängde han inte alls med och det såg ut att luta mer mot en femte eller sjätteplats.

– Jag trodde det var över redan då. Jag fick en bil på innern och en på yttern som började trycka ihop som ett V framför mig. Så försökte jag komma loss och då blev det fler bilar... till höger och vänster!

Till slut kom Max loss och efter att ledande Milton Holmbom fått en punktering på så kom han ifatt och gick om till juniorsegern. Extra glädjande efter besvikelsen i hans senaste tävling.

– Förra helgen, då var jag också fullpoängare och blev tvåa istället så, alltså, det här var mycket skönt!

Oskarshamn mot Kalmar

I dam/veterankategorin var det Kalmar MK:s Wilma Wolf och Mattias Lindqvist från Oskarshamns RRC som gjorde upp om vinsten i en toppduell, följda utav Målilla MK BK: Malin Blixh Johansson. Till sist var det Mattias Lindqvist som med som han själv kallade det "stolpe in" knep guldplaceringen efter en skakig utgång från startplattan.

– Det kändes ju inte skitbra. Det brukar ju köra ihop sig och det är frågan om var man ska hitta luckorna. Hon (Wilma) som ledde hon körde fan fort alltså. Hon var duktig men jag lyckades knipa in lite på varje varv. Så kom misstaget och då slog jag till.

Eriksson och Thörnqvist toppade seniorfinalen

Seniortävlingen vanns inte oväntat utav Ulf "Uffe" Eriksson från Oskarshamns RRC. I en A-final där hälften av bilarna antingen inte startade eller snabbt fick stopp kunde Eriksson enkelt dra ifrån kvarvarande tvåan och trean Theo Thörnqvist, VMS, och Robin Johansson, MK Scandia.

– Det var en jättebra tävling och gott väder, jättefin folkracetävling. Super! Det har bara varit mycket mek hela dagen. Jag körde ju hål i lådan så vi fick fick ha den på sidan och täta. Så är det surt att drivaxeln gick sönder för pojken (Melker Söderman) i A-finalen när han haft en bra dag med full poäng. Så det var surt, men det var ju skönt att jag fick vinna så vi fick någon valuta för det, säger Eriksson.

Bästa hemmaföraren för dagen blev alltså VMS Theo Thörnqvist som körde säkert men alltid var minst fem billängder efter Uffe Eriksson. Andraplatsen var han i alla fall nöjd med och konstaterade:

– Det kändes skönt. Finalheatet gick väl som tänkt.

Hur var tävlingsdagen överlag?

– Bra, över förväntan med den här bilen. Jag hade den förra året i Vimmerby och då gick det inte alls. Så nu funkade det!