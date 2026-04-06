Byggnationen klar – premiär för golfklubbens nya restaurang och kiosk i dag

Skärtorsdagens grand opening var både välbesökt och lyckad. "Jag vill rikta ett stort tack till alla som har gjort det möjligt", säger Percy Hesselgård. Foto: Ossian Mathiasson

"Tillsammans med en fin golfbana ska det vara en fin restaurang också. Det är så golfbanor ska funka", säger Joakim Hesselgård, som tycker att banan är i topptrim. Foto: Ossian Mathiasson

Det kommer vara självbetjäning som gäller i 9,5-kiosken som är kameraövervakad för att se till att allt går rätt till. Foto: Ossian Mathiasson

Percy Hesselgård, Joakim Hesselgård, Cissi Nunez och Astrid Hesselgård äger och driver Guldkringlan med verksamhet i Vimmerby och Västervik och får ytterligare ett ben att stå på med restaurangen på Tobo Golfklubb. Foto: Ossian Mathiasson

Guldkringlan tar från och med i år över restaurangen på Tobo Golfklubb. I dag, på långfredagen, är det premiär för golfklubbens nya, uppfräschade restaurang och satsningen på 9,5:an, kiosken som golfarna besöker efter nio spelade hål. Joakim Hesselgård ser fram emot årets säsong och är nöjd med resultatet. Foto: Ossian Mathiasson

Guldkringlan tar över restaurangen på Tobo Golfklubb från och med årets säsong – och öppnar restaurangen och ”9,5:an”, kiosken efter nio spelade hål, i dag. Vår tidning fanns på plats på skärtorsdagens smygpremiär för att titta in i de nya och uppfräschade lokalerna.

Det har nu gått flera månader sedan Guldkringlan skrev på avtalet för att ta över restaurangen på Tobo Golfklubb. Golfklubbens ideella krafter och anlitade hantverkare har utifrån Guldkringlans önskemål byggt om restaurangen och gjort en passage från restaurangmatsalen ner mot bottenvåningen där det har skapats en kiosk som i huvudsak nyttjas av golfspelarna efter nio spelade hål.

Arbetet har flutit på som planerat och färdigställts i helt rätt tid. På skärtorsdagskvällen bjöd Guldkringlan in alla personer som har hjälpt till med byggnationen och föreningens styrelse och olika sektioner till en grand opening för att fira att satsningen är i hamn, visa upp de iordninggjorda lokalerna och låta gästerna äta och dricka gott.

Percy Hesselgård riktar ett stort tack till alla personer som har gjort satsningen möjlig.

– Med den förening som finns i dag och allt arbete som görs ideellt så är vi oerhört tacksamma för att vi har fått chansen att komma hit och göra det för klubben tillsammans med er. Jag hoppas att alla verkligen kommer trivas här hos oss. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har gjort det möjligt. Vi kan nämna hur många som helst, säger Percy Hesselgård.

Joakim Hesselgård informerade därefter om hur restaurangen och ”9,5:an” kommer bedrivas under säsongen, hur personalstyrkan och ägarfamiljen ser ut och vilka viktiga samarbetspartners man har knutit till sig. ”9,5:an” är en viktig del i verksamheten och blir ett lyft för golfklubben.

– Alla i familjen spelar golf och vi har i många, många år tänkt att kiosken behöver ligga i anslutning till banan. Vi har nu byggt kiosken så den kommer i anslutning till nians green. Det finns möjlighet att gå upp i restaurangen via trappan om man vill, annars finns allting där nere. Vi har försökt göra det lättillgängligt och skapa bra service för alla medlemmar. Jag hoppas att ni kommer trivas här. Jag tror att vi kommer göra det till en fin och bra samlingspunkt i sommar, både för medlemmar och för icke-golfare. Det är en stor nyckel i en golfbana. Tillsammans med en fin golfbana ska det vara en fin restaurang också. Det är så golfbanor ska funka, säger Joakim Hesselgård.

Joakim Hesselgård minns tillbaka på hur 9,5:an fungerade när han sommarjobbade i kiosken för 25 år sedan.

– Då låg 9,5:an uppe på berget i och med att bansträckningen var annorlunda. De gjorde om bansträckningen, la ner kiosken på berget och tyckte att man skulle gå in i restaurangen och handla. Golfarna har en rast på 10–15 minuter innan de går ut på tians hål och tar sig inte tiden att gå in i restaurangen. Folk har i stället börjat ta med sig egen kaffe, egen macka och sådana saker. 9,5:an är hjärtat i verksamheten. Alla stannar efter nio hål, säger Joakim Hesselgård.

I många år har man som golfspelare blivit hänvisad till restaurangen om man har velat köpa något att äta efter nio spelade hål.

– Då har man behövt gå runt klubbstugan och in genom shopen för att komma till restaurangen, säger Joakim Hesselgård och fortsätter:

– Det har inte funnits utbudet som jag och många andra golfare efterfrågar med hamburgare, korv, toast och smörgåsar. Jag har spelat golf sedan 1995 och vet vad golfarna vill ha och efterfrågar.

9,5:an kommer inte vara bemannad av Guldkringlans personal. Självbetjäning gäller i kiosken som kommer vara utrustad med korv, hamburgare, toast, dricka, kaffe och godis med mera.

– Vi har satt upp kameraövervakning för att vi ska ha koll på att det funkar bra. I och med att trappan är precis vid restaurangen så har vi ganska bra koll på kiosken. Vi har satt upp prislistor och QR-koder och kommer med hjälp av trappan lätt kunna fylla på med grejer.

Joakim Hesselgård ser positivt på de genomförda byggnationerna och tänker framför allt på att golvet i restaurangen har öppnats upp för att skapa en trappa ner till 9,5:an.

Den officiella öppningsdagen för restaurangen och 9,5:an är i dag (långfredagen).

– Resultatet är över alla förväntningar. Den ideella kraften som finns här ute på Tobo golfklubb är helt osannolik. De är här på sin fritid, bygger, snickrar, drar vatten och el. De gör allt, allt åt klubben. Det är sinnessjukt häftigt. Vi själva har investerat mycket pengar i detta med ny inredning i köket och restaurangen. Vi har satsat hårt på detta.

I restaurangen kommer Guldkringlan satsa på en a la carte-meny med en mängd olika valmöjligheter.

– Tidigare år har det fokus på buffé – och vi tror inte på det. Vi satsar på en genuint bra a la carte-meny med rätter som ska gå snabbt att tillaga. Det ska vara gjort från grunden, kännas vällagat, fräscht och bra och ta 10-15 minuter.

Han ser fram emot att dra igång verksamheten på långfredagen.

– Det är en sten som faller ner från axlarna nu. Man har varit både nervös och pirrig på sistone.

Enligt Hesselgård kommer en bra restaurang ge golfklubben möjligheten att nå högre höjder.

– Helheten är hela grejen. Banan kan vara hur fin som helst, men hela din betygsättning av golfklubben faller om restaurangen är stängd efter att man har gått 18 hål eller om det saknas saker. Tobo satsar på ställplatser och green fee-gäster. Banan är i topptrim och så här fin har den aldrig varit tidigare.

– När vi fick frågan i november sa klubben att det fattas en riktigt bra restaurang och att det är den sista pusselbiten för att klubben ska få en helhet. De frågade om vi var beredda att prova och vi var först tveksamma innan jag kom att tänka på att jag har tre anställda kockar och grunden med bröd, mackor, bullar och kakor. Vi frågade om man kunde få till en trappa och om man kan få till 9,5:an. Svaret från klubben var ja och de var beredda att satsa.

Hesselgård hoppas att restaurangen ska bli en samlingspunkt för både golfare och personer som bor i närområdet.

– För 20-25 år sedan var folk från Vimmerby och Hultsfred och hantverkare här och åt lunch. Det är dit vi vill hitta igen. Jag har en hög tro till det, annars hade jag inte vågat satsa. Hela april kör vi lunch på vardagarna och har öppet från morgon till kväll på helgerna. Från maj börjar golfsäsongen på riktigt med tävlingar och då är det öppet sju dagar i veckan.

Fem-sex personer kommer vara sysselsätta i restaurangen i sommar.