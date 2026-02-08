DEBATT: SD-högerns sjukstraff måste bort

Sverige är det enda landet i Norden som har ett karensavdrag. Det är ett system som slår orättvist och som tvingar människor att välja mellan sin hälsa och sin ekonomi. Så ska ett modernt och jämlikt välfärdssamhälle inte fungera.

Den som blir sjuk ska ha rätt till sjuklön från första dagen och kunna fokusera på att bli frisk. Inte på hur hyran ska betalas eller om matkontot räcker till. Karensavdraget drabbar framför allt dem som inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Sjuksköterskor, barnskötare, undersköterskor, bussförare, byggnadsarbetare, poliser, lärare och många fler. Människor som varje dag får samhället att fungera.

När karensdagen ersattes med karensavdrag 2019 tillsatte den dåvarande socialdemokratiskt ledda regeringen en utredning för att göra systemet mer rättvist, just för dem som inte kan jobba på distans. Den utredningen valde den nuvarande SD-regeringen att lägga ner. I stället lovades en intern utredning på Socialdepartementet. Det var för snart tre år sedan. Sedan dess har det varit tyst.

*

Detta trots att Sverigedemokraterna före valet lovade att ta bort det orättvisa karensavdraget för dem som inte kan arbeta hemifrån. Såsom de lovade att inte försämra a-kassan. Tydliga svek mot alla löntagare som tog dem på orden.

Under mandatperioden har både SD och KD signalerat att de vill titta vidare på karensen. Upp till bevis. I höstas valde Socialdemokraterna därför att väcka frågan till omröstning i socialförsäkringsutskottet. Där röstade SD nej. Det visar att viljan att faktiskt förändra inte finns, trots de vackra orden.

Efter omröstningen har SD återigen sagt att de vill ta bort karensavdraget och att ett eget förslag ska presenteras i en valplattform. Men faktum är att karensavdraget hade kunnat vara borta redan nu. Det hade gett pengar i plånboken och ökad trygghet för vanligt folk här och nu.

*

SD menar att vissa grupper ska undantas, till exempel de som kan arbeta hemifrån. Det låter fullt rimligt, men i praktiken leder det till stora gränsdragningsproblem. På ett äldreboende arbetar flera yrkesgrupper sida vid sida. Ska vissa omfattas och andra inte? Det riskerar att bli både orättvist och krångligt.

Det blir svårt att tolka SD:s vridande och vändande av denna i grunden enkla fråga som något annat än ett försök att slippa stå till svars och skjuta frågan framför sig. Det mest rättvisa är att avskaffa karensavdraget nu för alla.

Vi går nu in i ännu en valrörelse där SD gärna vill låta som ett arbetarparti. Men i riksdagen röstar de konsekvent emot förslag som stärker löntagarnas trygghet. Det räcker inte att säga rätt saker. Politik handlar om vad man faktiskt gör.

Det finns ett säkert sätt att avskaffa karensavdraget under nästa mandatperiod. Det är att byta regering. Vi behöver en socialdemokratisk regering som sätter rättvisa, trygghet och människors hälsa före SD:s högerpolitik och tomma löften.

Angelica Katsanidou (S), Regionstyrelsens ordförande

Mattias Adolfson (S), Hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande

Malin Anell (S), regionråd

Peter Wretlund (S), regionråd