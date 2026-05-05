DEBATT: Skattepengar ska gå till vård, inte till nätläkarvinster

På bara några år har kostnaderna för digital utomlänsvård skenat. Mellan 2018 och 2023 ökade regionernas kostnader från 450 miljoner till 1,4 miljarder kronor. Skattepengar som borde gå till vård utefter behov hamnar istället i ett system som tycks premiera snabba besök och behandling av milda åkommor.

I en granskning gjord av Sveriges Radio berättar en av läkarna på ett av nätläkarbolagen att ”det var ju liksom mycket förkylningar där det hade räckt att gå till apoteket då.” Vidare framkommer att dessa nätläkare snabbt kan beta av uppemot 100 patienter om dagen. När så är fallet är det uppenbart att det inte handlar om en kvalitativ vård som avlastar den offentliga vården, tvärtom.

I Region Kalmar län ligger kostnaden för 2025 för privata nätläkarbolag på nästan 14 miljoner kronor. Det är mycket pengar, men betydligt lägre än i många andra regioner sett till vår befolkningsstorlek. Om kostnaderna hade följt rikssnittet skulle de vara mer än dubbelt så höga.

Vad är anledningen till detta?

Vårt läns demografi ger visst svar på frågan, i ett län som vårt med en äldre befolkning används tjänster som dessa något mindre. Men man gör det för lätt för sig om man säger att de bara beror på demografi och det inte går att påverka.

Vi menar att den stora anledningen beror på att vården i Region Kalmar län till stor del är tillgänglig för invånarna och fungerar som den ska. Vi har en stark primärvård, god tillgänglighet och ligger i topp när det gäller fast läkarkontakt. På många håll kan du ringa din egen läkare och bli uppringd. Har man den tryggheten vänder man sig dit i första hand. Till någon som känner en, inte till en okänd läkare i en app.

Den digitala vården är inte problemet. Digitala lösningar kommer vara en självklar del av framtidens hälso- och sjukvård. Men de måste nyttjas för att stärka tillgängligheten och alltid utefter behov. De ska vara en del av den gemensamma vården, inte ett parallellt system som drivs av ersättningsmodeller som uppmuntrar fel saker.

Vi ser allvarliga signaler om att systemet utnyttjas. Granskningar har visat att en stor andel av besöken hos vissa aktörer inte ens varit ersättningsberättigade. Det undergräver förtroendet för hela systemet.

Samtidigt står regeringen passiv. Trots att problemen är kända händer inget mer än lätt missnöjda uttalanden. Sveriges Kommuner och Regioner har i dagarna kommit med nya rekommendationer som fastslår att en digital vårdkontakt endast är ersättningsberättigad om den utgör kvalificerad sjukvård. Det är bra men staten måste kliva in här också.

Dagens system måste förändras i grunden för att det inte ska vara lönsamt att fakturera så många digitala vårdbesök som bara är möjligt. Under tiden fortsätter skattepengar att rinna ut ur vården. Det duger helt enkelt inte.

Vi socialdemokrater vill se en annan utveckling där vi stärker vårt gemensamma system. Vi vill avskaffa den digitala utomlänstaxan som är en grund till problemet. Vi vill se att digital vård byggs ut inom den gemensamma vården, via 1177.

I Region Kalmar län visar vi att det går att ha en tillgänglig vård, med digitala lösningar, utan att tappa kontrollen över skattepengarna. Men regelverket bestäms nationellt, och det kan vi inte förändra på egen hand. Det här marknadsmisslyckandet, där bolag tillåts ta del av skattepengar utan att fullt ut bidra till patienternas bästa, måste få ett slut.

Regeringen måste sluta tveka och börja agera. Varje dag som går fortsätter pengar att rinna ut ur vården. Det är inte acceptabelt. Om regeringen inte förmår agera, då krävs en ny riktning. Sverige behöver en socialdemokratisk regering som sätter patienternas behov före vinstintresset.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande

Mattias Adolfson (S), regionråd

Peter Wretlund (S), regionråd

Malin Anell (S), regionråd