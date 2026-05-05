Tittar på nytt upptagningsområde för barn – "Vill se vilka alternativ som finns"

Nämnden är nyfikna på att titta på om det går att flytta Pelarnebarnen till Rumskullas upptagningsområde.

En ny skolområdesindelning har tagits av nämnden. Detta mest som en formalia på grund av att Brännebro skola lagts ned.

– Det är ren formalia. Brännebro finns inte kvar och då var vi tvungna att ta beslut om att upptagningsområdet blir att de tillhör Södra Vi, säger ordförande Lars Sandberg (C).

I samband med detta tog man beslut om att även se över indelningen för det som kallas "Vimmerby västra".

– Det rör Pelarne och Rumskulla och vi vill se vad det skulle innebära. Det handlar alltså om att titta på om Pelarne skulle tillhöra Rumskulla. Vi vill bara se vilka alternativ som finns och vad det skulle betyda, säger han.

Det är inga beslut tagna.

– Nej, det är ingenting planerat. Inte mer än att vi är nyfikna på att se vad det innebär ekonomiskt och hur många barn det handlar om i just det området.

Återkoppling från tjänstemännen ska nämnden få i juni.

– Vimmerby är ett stort upptagningsområde och vi ser att det sticker ut västerut. Det kanske är riktigt att det är så, det vet jag inte. Vi får kika på det.