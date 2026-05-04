Närkamper och smällar när VIF B vände och vann mot Rosenfors

Vimmerby IF B vände ett 0–1-underläge till seger med 3–1 mot Rosenfors IK på måndagskvällen. Efter matchen kommenterade båda tränarna närkamperna och smällarna som uppstod på planen. – Vi är glada att vi har med oss hela spelare hem, säger VIF-ledaren Fredrik Credholdt.

Rosenfors IK var i ledning med 1–0 i halvtid efter en väl genomförd öppningshalvlek. Nicole Nilsson gjorde målet.

– De har ingenting under de första 45 minuterna, jag tror att vår målvakt rör bollen tre-fyra gånger, säger Rosenforstränaren Alexander Karlsson.

Vimmerbys tränare Fredrik Credholdt var inte alls lika nöjd med vad hans lag presterade på naturgräsplanen i Rosenfors i första halvlek.

– Första halvlek är vi inte alls nöjda med. Det var rent ut sagt dåligt rakt över. Det gick i stå för oss i första halvlek, säger Fredrik Credholdt.

"Mycket fula efterslängar"

Vimmerby hade ett bra snack i halvtid och svarade för en vändning. Alicia Fröberg gjorde 1–1 och Rayana Alkhanov gjorde 2–1 i 75:e minuten och 3–1 tre minuter senare.

– Vi pratade igenom första halvlek i halvtid och kom ut som ett helt nytt lag i andra halvlek. Det blev en väldigt stor skillnad och vi tog tag i spelet. Vi hade ett lugn med bollen, satte ett mycket högre tempo än vad vi gjorde i första halvlek och det vinner vi på. Då hade de svårt att hänga med och vi är ett bättre fotbollslag rakt igenom, säger Fredrik Credholdt.

VIF-ledaren är glad över vinsten och att samtliga VIF-spelare undvek skador.

– Vi är glada att vi har med oss hela spelare hem. Det var mycket fula efterslängar så det var väldigt skönt att det inte blev några skador. Här var det att det var mer efterslängar efter oss när vi löpte ifrån dem, säger Credholdt.

"Får två spelare nedsparkade"

I stort sett ingenting fick Rosenfors väg i andra halvlek, enligt Alexander Karlsson.

– De får med sig ett billigt offsidemål fram till 2–1 och efter det går luften ur oss och vi tröttnar lite samtidigt som vi får två spelare nedsparkade och skadade. Luften går ur oss när vi inte får med oss det vi vill. Annars tycker jag att det är ett jättekliv framåt. Det blir hektiskt och jobbigt för oss med två rejäla skador på kort tid, säger Alexander Karlsson.

Rosenfors har inlett seriespelet med tre raka förluster och ligger sist i division 4.

– Vi gör en fantastiskt bra match. Det är klart att det svider en sån här match när vi äger första 45 minuterna utan att ens tumma på det.

Hela kollektivet i Rosenfors får en klapp på axeln för arbetsmoralen. I VIF B var det en gedigen insats med ett extra plus till tvåmålsskytten Rayana Alkhanov.

