KHC-forwarden presenterad av seriekonkurrenten

Gabriel Olsson har kritat på för Södertälje SK och kontraktet sträcker sig över de två kommande säsongerna. Foto: Bildbyrån

Gabriel Olsson lämnar Kalmar HC efter totalt sex säsonger. Forwardens nya klubbadress är Södertälje SK som KHC har ställts mot i kvartsfinal två år i rad.

Gabriel Olsson kom till Kalmar HC 2021 när klubben spelade i Hockeyettan. Han var därefter med när klubben tog sig upp i Hockeyallsvenskan 2023 och har varit en ledare i laget under de senaste säsongerna. När Henrik Nilsson var skadad under gångna säsongen var Gabriel Olsson vikarierande lagkapten och Olsson har varit assisterande lagkapten i två säsonger.

Trots kontrakt över kommande säsong har parterna kommit överens om att gå skilda vägar.

28-åringen har kritat på ett tvåårskontrakt för Södertälje SK, laget som har slagit ut Kalmar i kvartsfinal de senaste två åren.

”Gabriel är en laglojal energispelare. Kan nyttjas i boxplay men petar också in lite puckar. En spelare som vi tycker höjer sig i viktiga matcher”, säger sportchefen Emil Georgsson i en kommentar till SSK:s sociala medier.