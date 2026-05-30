DEBATT: S vill införa kostnadsfria fritidsresor för unga i hela Kalmar län

För många unga i Kalmar län börjar fritiden först med frågan: hur tar jag mig dit?

Det kan vara till träningen, till kompisarna. till föreningslivet. Till det där sammanhanget där man får vara sig själv, växa, skratta, röra på sig och känna gemenskap. För vissa är svaret enkelt. För andra avgörs det av om bussen går, om någon vuxen kan skjutsa eller om familjen har råd med ännu en kostnad. Så ska det inte behöva vara.

Vi socialdemokrater i Region Kalmar län vill införa kostnadsfria fritidsresor för högstadie- och gymnasieelever, 13 till 19 år, i hela Kalmar län. Det betyder att unga ska kunna resa kostnadsfritt på fritiden under skolterminerna, vardagar från klockan 14 och hela dygnet på helger.

Kalmar län är stort. För unga blir kollektivtrafiken ofta nyckeln till ett friare liv. Den avgör om man kan ta sig till en aktivitet efter skolan, hälsa på en vän i en annan ort eller delta i föreningslivet även när föräldrarna arbetar, saknar bil eller helt enkelt inte har möjlighet att skjutsa.

Vi vet också att många barnfamiljer har haft det tufft de senaste åren. Mat, el, räntor och boendekostnader har alla ökat. I Kalmar län lever över 4000 unga i hushåll där minst en förälder har skulder hos Kronofogden eller är under skuldsanering. Mörka siffror som dessvärre har förvärrats under den nuvarande högerkonservativa regeringens styre. Det säger något om hur pressad vardagen är för många.

När ekonomin är ansträngd är det ofta barns och ungas fritid som får stå tillbaka. En resa till träningen kan låta tyckas vara odramatisk, men för en familj där marginalerna redan är små kan den bli avgörande. Då blir friheten ojämlikt fördelad och möjligheterna att delta i samhället likaså. Så ska vi inte ha det i Kalmar län.

Vårt förslag omfattar 19 602 unga i hela Kalmar län. Det gäller unga i alla kommuner, från Västervik till Torsås, från Borgholm till Högsby, från Kalmar till Vimmerby. Friheten att kunna ta sig till sin fritid ska inte bero på hur mycket pengar familjen har.

För oss är detta också en investering i hälsa. Vi vet att fritidsaktiviteter, rörelse, kultur och föreningsliv spelar stor roll för hur unga mår. I en tid när många unga känner stress, ensamhet och oro behöver samhället göra det lättare att vara en del av gemenskapen, inte svårare.

En bussbiljett löser inte allt. Men för många kan den kan vara skillnaden mellan att komma iväg och att stanna hemma. Mellan att vara med och att stå utanför. Vi vill göra det vi kan för att stötta länets unga och deras möjligheter att ta del av allt vårt län har att erbjuda.

Förslaget beräknas innebära ett intäktsbortfall på cirka 7,1 miljoner kronor för länstrafiken. Det ser vi som en rimlig kostnad för en reform som når nästan 20 000 unga och många barnfamiljer i hela länet. Politik handlar om prioriteringar. Sedan tidigare har vi infört ett seniorkort med fördelaktiga priser för äldre resenärer. Nu väljer vi att också prioritera ungas frihet och familjers vardag.

Det här är dessutom bra för kollektivtrafiken på sikt. När fler unga vänjer sig vid att resa kollektivt byggs hållbara resvanor för framtiden. Det stärker både klimatet och möjligheten att hålla ihop länet.

Därför vill vi socialdemokrater införa kostnadsfria fritidsresor för unga i hela Kalmar län. Det är en reform för barnfamiljerna. För föreningslivet. För klimatet. För jämlikheten. Men framför allt är det en reform för alla unga som förtjänar mer frihet i sin vardag.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande

Peter Wretlund (S), regionråd

Mattias Adolfson (S), regionråd

Malin Anell (S), regionråd