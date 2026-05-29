29 maj 2026
Tuna förtjänade mer mot skickliga topplaget

Tuna förlorade med 0-5 trots en stark insats. Foto: Simon Henriksson

FOTBOLL 29 maj 2026 22.05

IFK Tuna hade 0-0 i 45 minuter mot topplaget IFK Oskarshamn. Men ändå gick man till paus med 0-2 på tavlan.

Ett par dystra stopptidsminuter förstörde dagen för Tuna i IFK-mötet. Oskarshamn gjorde två mål på stopptid i första och efter det var Tuna ett slaget lag.

I andra drog topplaget ifrån till 5-0.

– Det är starka, men det är inte riktigt rättvist med 5-0. Vi får väldigt konstiga mål emot oss och mäter oss jättebra med dem i 45 minuter. Vi har nästan bättre lägen än dem i första men de gör båda målen på stopptid och det är rätt sjukt att vi lyckas med det. Det retar oss i ansiktet när vi kände att vi gjort en väldigt bra halvlek, säger tränaren Oskar Eriksson.

Tuna åkte på flera skador, men ingen ska vara av allvarlig karaktär.

– Ted (Åström Åberg) drog baksidan, Robin (Frosthed) skadade en axel och Johan (Carlsson) blev med skadad så det var en lustig match. Jag tror inte att det är några långvariga skador och vi hoppas på det bästa.

Hela laget plussas. Tabellen kan du se här. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

