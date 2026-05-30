Kommunen på väg att byta socialjour: "Ska inte påverka"

I många år har kommunen ingått i ett samarbete kring socialjouren med kommuner på Höglandet. Nu ser man ut att byta. – Det ska inte bli förändring för någon, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Sedan sommaren 2017 har kommunens socialjour skötts av Höglandets socialjour. Det innebar att det inte längre var politiker i Vimmerby som tog emot det första samtalet.

Efter närmare nio år är man på väg att byta från Höglandets socialjour till Sydostjouren.

– Vi har inte tagit något beslut på detta. Det vi har fått information om och vet sedan tidigare är att man från Höglandets sida vill ha det inom den egna regionen. Då står vi och Hultsfred utanför regionen där. Det har gjort att vi haft en diskussion med Sydostjouren som är en socialjour i Kalmar. De kan tänkas ta emot oss, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

"Ser ingen oro"

Avtalet med Höglandet måste sägas upp före 1 juli.

– Vi ska ta ett beslut på nämnden i juni.

Vad blir skillnaderna?

– Skillnaden är att i dag kan inte Höglandet gå in i våra datasystem och skriva något. Det leder till en överrapportering varje morgon. Går vi in i Sydostjouren så kan de registrera och jobba i våra system. Det blir smidigare och det är också smidigare att vara i samma polisdistrikt till exempel vid beslut om en efterlysning eller om det behövs annan hjälp av polis. Det blir smidigare.

Hur kommer det märkas för folk?

– Det ska inte påverka folk och det ska inte bli någon förändring för någon. Västervik är inne i Sydostjouren och har lika långt till Kalmar som vi har. Så vi ser ingen oro för det.

I Sydostjouren ingår nu kommunerna Borgholm, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Karlskrona, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås och Västervik.