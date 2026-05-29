Mållöst Djursdala SK tappade i slutminuterna: "Väldigt tungt"

Andra raka matchen utan mål framåt. Djursdala SK föll borta Fårbo FF efter två sena baklängesmål. – Väldigt tungt. Jag trodde att vi skulle lyckas luckra upp dem men det blev tvärtom, säger DSK-tränaren David Henrikson.

Djursdala SK har det tufft med målskyttet. Noll mål mot HM IS följdes upp av en ny chansfattig tillställning mot Fårbo FF där avsaknaden av nyckelspelarna Albin Isaksson och Ludvig Lundqvist blev tydlig. Dessutom fick Linus Hillström kasta in handduken inför matchen.

– Inget ont om grabbarna som är här, men visst saknar vi den där spetsen. Det har märkts lite för tydligt i vissa matcher, säger tränaren David Henriksson.

Bra känsla in paus

Han var annars nöjd med vad Djursdala SK visade upp borta mot Fårbo FF, som öppnat säsongen mycket starkt.

– Vi startar jättefint och det är en jämn och helt okej fotbollsmatch. Båda lagen hänger med bra men det är inga klara målchanser åt något håll. Vi håller tätt bakåt och jag har en jättebra känsla in i pausvilan att vi ska orka fortsätta och luckra upp dem i andra halvlek.

Men det blev precis tvärtom. Under matchens sista tio minuter satte Fårbo både 1-0 och 2-0.

– Egentligen tycker jag väl att 0-0 hade varit mest rättvist. Men båda lagen gick för det mot slutet och de var bättre under de sista fem minuterna, det avgjorde.

David Henriksson lyfter fram innermittfältaren Christofer Borsiö.

– Han gjorde en jättefin match och det är är väl ingen som gör en dålig match egentligen, men vi kan lite bättre.