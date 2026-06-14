DEBATT: Skolan är hjärtat i bygden, låt det inte sluta slå

Ett samhälle dör sällan över en natt. Förfallet kommer istället stegvis. Det börjar med att lamporna släcks i klassrummen. Sedan blir det tystare på skolgården. Barnfamiljerna tvekar inför att flytta in. Föreningslivet tappar kraft. Huset som skulle säljas till en ung familj blir stående tomt. Till slut står människor runt köksbordet och frågar sig samma sak: finns det någon framtid här för våra barn?

För den som sitter långt från verkligheten kan en liten skola på en mindre ort se ut som en rad i en budget. För oss är den något helt annat. Den är navet i bygden. Den är tryggheten för barnen, vardagen för föräldrarna och framtidstron för hela samhället.

Därför lanserar vi nu vårt första vallöfte inför regionvalet 2026. Sverigedemokraterna i Region Kalmar län vill skapa ett stödsystem till länets kommuner som kan säkerställa en lokal skola även på mindre orter.

Ja, skolan är kommunernas ansvar. Det vet vi. Men den som använder det som ursäkt för att regionen ska luta sig tillbaka har missat hela poängen med regional utveckling. Region Kalmar län har ansvar för att hela länet ska fungera. Inte bara centralorterna. Inte bara de platser där kartan ser bekväm ut för tjänstemän och majoritetspolitiker. Hela länet.

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När en lokal skola hotas är det inte bara en skolfråga. Det är en landsbygdsfråga. Det är en inflyttningsfråga. Det är en företagsfråga. Det är en kollektivtrafikfråga. Det är en fråga om vilka delar av Kalmar län som ska få leva på riktigt och vilka som S-V-C-majoriteten mest verkar vilja prata varmt om i högtidstal.

Vi vill att kommunerna ska ha regionen i ryggen. När kommuner kämpar med ekonomin ska de inte stå ensamma med skolnedläggning som enda verktyg. Regionen ska kunna samordna, stötta och hjälpa till att hitta lösningar. Det kan handla om att söka pengar från EU:s strukturfonder och landsbygdsprogram. Det kan handla om att koppla ihop skola, kollektivtrafik, kultur, föreningsliv och lokaler på ett klokare sätt. Det kan handla om att hjälpa mindre orter att bygga långsiktiga modeller som faktiskt fungerar.

Det här är inte romantik. Det är sunt förnuft.

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Ett samhälle där barnen kan gå i skolan nära hemmet är starkare än ett samhälle där varje vardag börjar med långa resor och stress. En bygd där skolan finns kvar har lättare att locka barnfamiljer, företagare, personal till vården, lantbrukare, föreningsledare och människor som vill bygga ett liv. När skolan finns kvar finns också framtidstro kvar.

Vi älskar Kalmar län. Inte bara de större städerna. Inte bara de fina bilderna i regionala strategier. Vi älskar de små samhällena, grusvägarna, fotbollsplanerna, lanthandeln, bygdegården, skolavslutningen i kyrkan och föräldrarna som gör allt för att få vardagen att gå ihop.

Under veckorna är det budgetdebatter runt om i länet. Som enda parti kommer vi kunna säga till kommunerna i Kalmar län: ni ska inte stå ensamma. Sverigedemokraterna vill att regionen tar sitt ansvar för hela länets framtid. Vi vill att kommunerna ska kunna luta sig mot regionen. Det är snart val och med oss vid rodret får Kalmar län ett styre som tar landsbygdens frågor på allvar med konkreta lösningar.

För Sverigedemokraterna i Region Kalmar län

Janita Kirchberg (SD)

Gabriella Eriksson (SD)

Liza Holmkvarn (SD)

Anni Juhl Nielsen (SD)

Martin Kirchberg (SD)