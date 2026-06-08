Operativa chefen: "När människor mister livet känns det tragiskt"

För andra gången på mindre än ett år mister en människa livet i en brand i Hultsfreds kommun. Räddningstjänsten har arbetat hårt på platsen hela dagen. – Det alla jobbar för är ytterst att rädda liv. Det känns alltid när människor mister livet och det känns tragiskt, säger operativa chefen Ulf Bowein.

På morgonen söndagen den 7 juni larmades räddningstjänst, polis och ambulans om en villabrand i Silverdalen. Tidigt kunde man konstatera att villan var övertänd och taket hade dessutom rasat in.

Räddningstjänsten arbetade först i en livräddningsfas, men kunde då inte anträffa någon i villan.

– Uppstarten var jätteintensiv. En livräddningsfas är alltid kritisk och varje sekund räknas. Vi försökte skapa tillträde för rökdykarna att leta efter människor att rädda. Det var ett jätteintensivt arbete initialt, men det var svårt när vi kommer fram och ser att delar av byggnaden redan är övertänd. Vi måste då släcka branden från utsidan för att skapa tillträde och det har redan brunnit fullt i ett rum. Det var en kraftig brand och vi behöver släcka för att kunna komma in, men nu hade det brunnit genom taket och när det trillar in, är det många olika risker att ta hänsyn till, säger Ulf Bowein, operativ chef vid räddningstjänsten i Hultsfred.

Efter avslutad livräddningsfas blir det andra prioriteringar för räddningstjänsten.

– När det inte går att rädda liv, som vi gör allt vi kan för, så handlar det om brandsläckning och ytterst att släcka på ett sätt som ger polisen de bästa förutsättningarna att kunna utreda detta. Rent brandsläckningsmässigt kunde vi ha sågat ned mycket, kapat väggar, bara för att släcka, men då hade polisen inte haft något att undersöka. Det är olika faser och fasen vi hamnade i var att släcka skonsamt, utan att ta sönder ännu mer, för att ge polisen förutsättningar att göra sitt jobb.

"Alla har gjort vad man kan"

Villan är totalförstörd och vid 20-tiden på söndagen har man en släckstyrka kvar för efterbevakning. De kommer att kvarstanna tills imorgon bitti.

Hur tar ni hand om er personal efter en sådan här insats?

– Vi har haft en kort samling och kort avstämning med varje släckenhet. Det är ju väldigt många uppgifter och det är också beroende på vad man har varit med om. En del har skött vattenförsörjningen, men vi gör alltid uppföljningar och det kommer vi göra under morgondagen och längre fram i veckan. Det handlar om att få en förståelse för helheten och tidsaxlarna. Även om vi varit 25 brandmän, så har alla inte samma lägesbild. Vi förhåller oss till fakta, loggar och filmer och så vidare, och tittar på det och delger vår personal vad som händer.

Den här gången slutade insatsen med värsta tänkbara utgång. Kring 13-tiden meddelade polisen att en avliden person hittats i brandresterna och man har ännu inte kunnat identifiera personen.

– Det alla jobbar för är ytterst att rädda liv och det känns alltid när människor mister livet. Det känns tragiskt och så även för oss. Att lyckas rädda liv är vår målsättning, men här var det övertänt när vi kom fram och vi kan inte backa klockan. Det vi får titta är på vad som händer från att vi får larmet och vad vi gjort insatsmässigt. Det fanns inringare som ringde och larmade och som försökt göra saker innan oss. Alla har gjort vad man kan för att få ett bra slut, men den här gången var skadan för stor innan den upptäcktes, säger Ulf Bowein.

Den 4 augusti 2025 hittades en kvinna död i samband med den stora branden i Zaagshuset i Hultsfred. HÄR kan du läsa det senaste från polisen kring dagens brand.