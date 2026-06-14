STORSATNING AV LOKALT FÖRETAG – BYGGT UT FÖR 40 MILJONER

Mitt i den rådande lågkonjunkturen har fönsterföretaget Leiab i Mariannelund gjort en jättesatsning. En större fabriksutbyggnad är klar och prislappen landar på över 40 miljoner kronor. – Det här är första gången, som jag minns, som vi gör en större satsning i en lågkonjunktur, säger vd Johan Pettersson.

Fönstertillverkan Leiab i Mariannelund sysselsätter många personer från området och har ett flertal anställda som bor i både Vimmerby och Hultsfred.

Precis som andra i branschern märker de av den tuffa som varit och fortfarande är.

– Det är en segdragen lågkonjunktur som tar sig olika uttryck och som pågått i många år, säger Leiabs vd Johan Pettersson.

Mitt i detta har storföretaget valt att göra en jätteinvestering. Man har byggt ut sin fabrik med 3 800 kvadratmeter och har nu 13 000 kvadratmeter produktionsyta.

– Att vi har färdigställt en större fabriksutbyggnad trots den pågående lågkonjunkturen är något vi är stolta över. Det är inte vanligt att göra större investeringar vid lågkonjunkturer. Ofta gör man det när det nästan är försent och man har mycket att göra. Nu har vi startat i rätt tid och nu får vi avvakta och se när vi kan utnyttja den för fullt.

Vad känner du kring lokalerna?

– Det är jättefina lokaler. Vi är oerhört stolta och det har blivit så fint som vi tänkt oss. Det är bara tråkigt att konjunkturen inte vänt, men vi måste ha tålamod och hålla ut.

Satsar över 40 miljoner

Satsningen har diskuterats i flera års tid.

– Vi tog beslutet för ganska prick ett år sedan och startade i juni 2025. När vi tog beslutet såg vi en viss ljusning, men det har grusats flera gånger om. Nu är den färdigställd ett år senare och vi kan börja använda den.

Investeringen ligger på över 40 miljoner kronor.

– För oss är det stort och en rejäl satsning, sedan beror det på vad man definierar som det. Vår målsättning är att kunna dubbla vår kapacitet. Det är en viktig pusselbit för att vi ska kunna leverera 100 000 fönster i stället för 50 000. Det är ett mål vi har haft i flera års tid och det är det vi siktar på. Vi kanske inte klarar det de närmaste åren, men om konjunkturen vänder kan det gå fort uppåt. Vi kanske kan klara 75 000 fönster i nästa högkonjunktur.

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Har 130 anställda

Att just kunna göra den här utbyggnationen i det här läget gör Johan Pettersson extra nöjd.

– Det här är första gången, som jag minns, som vi gör en större satsning i en lågkonjunktur. Annars brukar man satsa när man är i högkonjunktur, men nu kommer vi snabbt kunna växla upp när det vänder och förhoppningsvis kan vi då öka kapaciteten.

När tror du att det kan vända?

– Till alla som frågar säger jag att de kan svara lika bra som jag kan. Det är bara en gissning. Om två år har man sagt de senaste åren, men det blir inte det här året.

Leiab är i dagsläget 130 anställda i Mariannelund.

– Vi får se om vi mäktar med det. Det är en tuff inbromsning vi har sett de senaste månaderna. Många har varit tvungna att dra ned och vi tittar förstås på vilken kapacitet vi klarar av, men än så länge är inga beslut fattade. Vi sitter i samma rävsax som hela branschen och något kommer vi behöva göra.