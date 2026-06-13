Omfattande utredning om grovt vapenbrott – ännu inte nära åtal

Det är ännu inte nära åtal i ärendet kring grovt vapenbrott i Vimmerby kommun. Foto: MostPhotos

En man i 35-årsåldern har suttit frihetsberövad sedan nyår för grovt vapenbrott i norra Vimmerby kommun. Åklagaren är fortfarande inte nära att väcka åtal.

Dagen före nyårsafton greps mannen i norra delen av Vimmerby kommun. Brottsplatsen ska vara två adresser på orten och uppgiftslämnare har berättat för vår tidning om att det var ett stort polispådrag just den aktuella platsen.

Kort in på det nya året häktades mannen och då rörde det synnerligen grovt vapenbrott. Rätten köpte inte det och i stället har han suttit häktad för grovt vapenbrott sedan dess.

Mannen har omhäktats flera gånger och tidigare har åklagaren Lise-Lotte Norström sagt att det är de tekniska undersökningarna hos NFC, Nationellt forensiskt centrum, som tar tid.

"Den tekniska utredningen av vapen och vapendelar pågår och enligt prognos från NFC så kommer den delen ta ytterligare ett par månader", skriver åklagaren i ett mejl till vår tidning.

Förtegen med uppgifter

Enligt uppgifter till oss ska det ha skett husrannsakan hos en närstående, men det är inget åklagaren vill kommentera.

"Det har hållits förhör i ärendet, både med den häktade och andra personer. Polisen har också utfört andra utredningsåtgärder men vad dessa består i är ingenting jag kan gå in i. Inte heller om det finns fler misstänkta", skriver Lise-Lotte Norström.

Hur nära åklagaren är att kunna väcka åtal är inget hon vill kommentera.

"Utredningen håller tidplanen. Det återstår en hel del arbete innan åtal kan väckas och jag kan i nuläget inte säga när det blir".

För grovt vapenbrott är det inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i 18 månader och mannen är misstänkt för brottet på sannolika skäl. Det senaste åklagaren har fått är den 3 juli för att väcka åtal.