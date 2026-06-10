REPLIK. Miljöpartiet står för ett uthålligt jordbruk

Det är sorgligt att Carl-Wiktor Svensson inte tar sig tid att läsa på vad Miljöpartiet står för utan antingen gissar eller hämtar sin kunskap om vår politik från märkliga källor. Det är tråkigt att läsa en debattartikel som istället för att presentera konkreta förslag ägnar sig åt fördomar och förutfattade meningar.

Svensson påstår att vi skulle stå för en kommandoekonomi men detta är helt taget ur det blå. Vi förespråkar en rättvis marknadsekonomi. Rättvis för lantbruksnäringarna innebär följande enligt vår syn:

Miljöpartiet vill stärka det svenska jordbruket och skapa bättre villkor för fler bönder.

Lantbruket ska värderas för de miljönyttor det ger, och matproduktion i hela landet är avgörande för både levande landsbygder och en stark civil beredskap. Genom att minska fossilberoendet och beroendet av importerade insatsvaror kan vi bygga ett uthålligt jordbruk. Offentliga resurser ska stödja bönder i den gröna omställningen och stärka jordbrukets klimatresiliens.

För att göra detta mer konkret vill vi:

●Sänka arbetsgivaravgiften för svenska bönder och livsmedelsproducenter.

●Ge investeringsstöd för klimatanpassningsåtgärder.

●Ge skogsägare ett omställningsstöd för att ställa om till hyggesfritt skogsbruk.

●Öka tillgången till djursjukvård och veterinärservice i hela landet.

Genom att ställa om från det fossila till det förnyelsebara samhället är jordbruket den stora vinnaren. Inget lantbruk i Sverige producerar olja men redan idag är många på landsbygden med och producerar sol- och bioenergi. Låt oss fortsätta och skynda på denna omställning.

Centerpartiet verkar se konstruktivt på ett sådant samarbete. Kristdemokraterna får gärna söka vägar framåt utifrån våra konkreta förslag som vi presenterar här. Förslag som kommer gynna både lantbruket och en hållbar utveckling.

Mattias Berggren

Miljöpartiet Vimmerby

Riksdagskandidat