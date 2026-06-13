Svenska insatser mot ryska stridsflyg på fredagen: "Allvarligt"

Försvarsmakten fångade ett av de ryska stridsflygen på bild. Foto: Försvarsmakten

Två ryska stridsflyg befann sig i närheten av svenskt luftrum i Östersjön på fredagen. Jas 39 Gripen skickades för att möta flygen. "Det ryska agerandet är allvarligt och är ett återkommande beteende som hotar både vår territoriella integritet och säkerhet", säger Ewa Skoog Haslum på Försvarsmakten i ett pressmeddelande.

Den svenska incidentberedskapen genomförde under fredagen två insatser med JAS 39 Gripen för att möta ryska stridsflyg i Östersjön nära svenskt luftrum.

De två incidenterna skedde i den södra och norra delen av Östersjön och i samband med detta lyfte även allierat stridsflyg för att upprätthålla säkerheten i det gemensamma luftrummet. Incidenterna involverade två ryska stridsflyg, av typen Su-24 och Su-34, och det svenska luftrummet kränktes aldrig.

"Det ryska agerandet är allvarligt och är ett återkommande beteende som hotar både vår territoriella integritet och säkerhet. Svenskt och allierat stridsflyg agerade snabbt, resolut och tydligt genom att möta de ryska planen och säkra Sveriges och alliansens territorium", säger viceamiral Ewa Skoog Haslum, chef för Försvarsmaktens operationsledning, i ett pressmeddelande.

Försvarsmakten skriver att svensk incidentberedskap agerade snabbt vid upptäckten av de ryska flygningarna och två rotar JAS 39 Gripen lyfte för att hävda det egna territoriet och möta och identifiera de ryska stridsflygen. Försvarsmakten har till följd av händelserna förstärkt närvaron och anpassat beredskapen.

"Gårdagens händelser bekräftar både Sveriges och Natos förmåga att säkra det egna luftrummet", skriver Försvarsmakten.