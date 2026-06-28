DEBATT: Så ska vi återupprätta tryggheten inom äldreomsorgen

Socialdemokraterna använde äldreomsorgen som ett integrationsverktyg. Nu är det dags att återupprätta tryggheten för Sveriges äldre.

Att i dagens Sverige riskera att bli våldtagen, misshandlad, trakasserad eller bestulen av den personal som ska ge en omsorg är ett underbetyg av historiska mått. Det visar hur långt välfärden tillåtits förfalla och hur lågt äldre människors trygghet har prioriterats av tidigare regeringar.

Under lång tid användes äldreomsorgen som ett integrations- och arbetsmarknadsverktyg och ett sätt att snabbt försöka etablera människor på arbetsmarknaden. Svenska folket fick som förklaring höra att äldreomsorgen behövde fler händer. Inget kunde vara mer fel. Äldreomsorgen behöver inte fler händer utan rätt händer.

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Idag ser vi konsekvenserna av de politiska beslut som baserades på föreställningen att äldreomsorgen består av ”enkla jobb”. De är förödande.

Personer med bristande språkkunskaper, otillräcklig utbildning och ibland även kriminell bakgrund har kunnat arbeta nära några av samhällets mest utsatta människor. Samtidigt har de duktiga och engagerade medarbetarna, oavsett bakgrund, fått betala priset för de sänkta kraven. När kollegor inte behärskar språket eller inte klarar arbetsuppgifterna hamnar ansvaret på dem som gör det. Arbetsbelastningen ökar, arbetsmiljön försämras och många av de mest kompetenta medarbetarna har till slut valt att lämna yrket.

Sverigedemokraterna har länge drivit på för språkkrav, högre kompetenskrav och bättre möjligheter till bakgrundskontroller. Mycket har redan blivit verklighet. Men det räcker inte för oss.

Vi vill även se återkommande registerkontroller, en nationell svartlista för personer som begått övergrepp inom omsorgen, obligatorisk polisanmälan vid misstanke om brott och ett skärpt ansvar för arbetsgivare som ignorerar varningssignaler.

Vi vill också införa möjlighet till kameraövervakning vid hemtjänstbesök, ge brukare rätt att välja kön på vårdgivare vid intim omsorg och stärka skyddet för visselblåsare.

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Samtidigt måste kraven höjas ytterligare. Den som ansvarar för äldre människors personliga omsorg ska ha rätt utbildning, ha empati och inte minst rätt kompetens. Därför bör vårdbiträden successivt fasas ut från de mest omsorgsnära uppgifterna. Äldre ska mötas av utbildad personal.

Nu är det upp till oss att städa upp efter decennier av felprioriteringar och återupprätta en äldreomsorg där trygghet, kvalitet och professionalism står i centrum.

Människor som arbetat, betalat skatt och byggt vårt land ska kunna känna sig trygga hela livet. Också under sina sista år.

Linda Lindberg (SD), gruppledare

Jessica Stegrud (SD), socialpolitisk talesperson

Mattias Bäckström Johansson (SD), partisekreterare

Johnny Svedin (SD), riksdagsledamot

Martin Kirchberg (SD), regionråd