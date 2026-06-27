DEBATT: 1177 på telefon ska svara snabbare i Kalmar län

När man är sjuk, orolig för sitt barn eller osäker på om man behöver söka vård, då ska hjälpen finnas tillgänglig. För många länsbor är 1177 på telefon den första kontakten med vården. Därför är tillgängligheten till sjukvårdsrådgivningen en trygghetsfråga för hela Kalmar län.

Vi i SCV-majoriteten konstaterar att väntetiderna till 1177 är fortfarande för långa. Det är inte tillräckligt bra när människor får vänta för länge på råd och vägledning. Samtidigt ser vi att det målmedvetna arbete som nu görs ger resultat. I maj var medelväntetiden strax över 12 minuter och 49,9 procent av samtalen besvarades på under nio minuter.

Det visar att utvecklingen går åt rätt håll, men också att det återstår mycket arbete innan vi är där vi ska vara. Vår målsättning är att alla samtal till 1177 på telefon ska besvaras på under nio minuter. Det är dit vi ska.

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När 1177 fungerar väl blir det tryggare för patienten och bättre för hela vården. Rätt person hamnar rätt från början. Det minskar onödig oro, stärker patientsäkerheten och bidrar till att vårdens resurser används klokt. Därför har vi och regionen haft ett särskilt fokus på väntetiderna till 1177. Resultaten följs upp och analyseras vecka för vecka. Det gör att verksamheten bättre kan planera bemanning och arbetssätt utifrån när behoven faktiskt är som störst.

Det arbetet sker på flera sätt. Administrativa samtal ska i högre grad styras bort från sjukvårdsrådgivningen, så att sjuksköterskornas tid används till just vårdrådgivning. Knappval har setts över och förbättrats. Dokumentationstiden följs upp. Bemanningen analyseras löpande. Verksamheten ser också särskilt över de tider då belastningen är som högst, främst nattetid under veckan samt på morgonen under lördagar och söndagar.

En viktig förändring är också den nya samverkan nattetid. Sedan september 2024 samverkar Region Kalmar län med Region Kronoberg och Region Blekinge, vilket har gett en tydligt bättre tillgänglighet under natten.

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Men snabbare svar får aldrig ske på bekostnad av kvaliteten. 1177 ska inte bara svara snabbare, den som ringer ska också få trygg, professionell och patientsäker rådgivning. Det är balansen vi måste hålla. Tillgänglighet och kvalitet ska gå hand i hand.

För oss i SCV-majoriteten är detta också en jämlikhetsfråga. Oavsett var man bor i länet ska man kunna nå vården när man behöver den.

Vi är stolta över mycket i Kalmar läns hälso- och sjukvård. Invånarna har ett högt förtroende för vården och våra medarbetare gör varje dag ett imponerande arbete. Men vi nöjer oss såklart inte. Där vården inte fungerar tillräckligt bra ska vi säga det, ta ansvar och göra något åt det. Så är det med 1177. Köerna är för långa, arbetet har gett resultat men nu ska nästa steg tas. 1177 på telefon ska svara snabbare och vara en trygg ingång till vård i hela Kalmar län.

Mattias Adolfson (S), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen

Emmy Ahlstedt (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård

Lena Granath (V), regionråd och personalutskottets ordförande