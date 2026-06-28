ENORM FASTIGHET I VIMMERBY UTE TILL FÖRSÄLJNING

En stor fastighet mitt i Vimmerby är ute till försäljning. Tidigt i processen har flera personer visat intresse. – Det är väldigt svårt att värdera den, säger Sören Andersson, mäklare vid Fastighetsbyrån.

Fastigheten det handlar om är det som i folkmun kallas för ”Gamla Tvätten”. Idag bedrivs Vimmerby Bed & Breakfast med cirka 30 rum, men det finns också stora industrilokaler och faktiskt också en vattentäkt som levererar hela 240 kubikmeter per dygn.

Ett ovanligt objekt alltså och med en ovanlig placering mitt i stan.

– Det är en spännande fastighet, 6 000 kvadrat golvyta och 1,8 hektar tomt ungefär. Det är lite olika verksamhetsben med Bed & Breakfast, fina industrilokaler som är flexibla och så vattentäkten. Det är väldigt svårt att värdera den, men jag tänker att många kan vara intresserade.

"En trevlig fastighet"

Ett par personer har redan visat intresse.

– Några har hört av sig, men vi har inte diskuterat några pengar än. Jag tänker främst att det handlar om att ha den som en förvaltningsfastighet till att börja med, men kan ju driva det i egen regi också.

Fastigheten byggdes från start 1952, men har byggs till och om flera gånger. Något pris är inte satt.

– Vi har inget utgångspris utan är det någon seriöst intresserad sitter vi ned och diskuterar. Man kan se det som ett problem att det inte är så mycket uthyrt, men det kan ju ses som möjligheter också. Räknar man potentiella hyresintäkter så blir det ju rätt mycket och läget för ett Bed & Breakfast kan inte bli mycket bättre.

Vad tror du priset kan hamna på?

– Jag vill inte spekulera om något pris, men det är en trevlig fastighet med många användningsområden.