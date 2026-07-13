Charlotte Perrelli om Diggiloo-stoppet i Hultsfred: ”Småland är hemma”

Charlotte Perrelli berättar vad publiken kan förvänta sig av Diggiloo, som gör ett turnéstopp i Hultsfred den 24 juli. Foto: Kristoffer Sandberg / Pressbild

Snart intar 13 älskade och folkkära artister Hultsfred, när Diggiloo gör ett turnéstopp i Folkets park. För Charlotte Perrelli blir det åttonde gången på turnén, som hon är glad över gör flera stopp i Småland. – Det känns speciellt för mig, berättar hon.

Dagen innan turnén drog i gång i Kosta fick vår tidning en pratstund med Smålandsbördiga Charlotte Perrelli. Repetitionerna har pågått i flera veckor för att allt ska sitta.

– Det har gått jättebra. Det har varit otroligt kul och givande. Det är super, superkul. Mycket nya ansikten och människor man inte har jobbat med förut och det är jättekul.

Så blir showen

Såklart vill Charlotte Perrelli hålla lite på showens innehåll för att publiken ska bli överraskad, men hon kan avslöja att publiken kommer höra allt från 60-talslåtar till medleys och hyllningar till artister.

– Det blir så otroligt brett och blandat. Jag tror faktiskt att alla kommer få någonting som de vill, säger hon och tror att blandningen är anledningen till att folk gillar Diggiloo.

Det är den åttonde gången som Charlotte Perrelli är med på Diggiloo-turnén, där den senaste gången var 2018. En anledning till att hon gärna kommer tillbaka beror på den annorlunda konstellationen, som soloartister vanligtvis inte annars möter.

– När man är solist jobbar man oftast inte med andra artister. Det blir mindre av den typen av stora produktioner, så det är en grej som gör att det är kul att få träffa sina kollegor och jobba i ett sånt här kollektiv.

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Tar med familjen på turnén

Kollegorna är heller inte de enda som håller sällskap under turnén, då Charlotte Perrellis familj följer med.

– Min yngsta har knappt fått uppleva det här, han låg i magen när jag var med sist. Efter det så kom covid, och under ett par års tid jobbade man på ett helt annat sätt.

Sedan Charlotte Perrelli och maken Anders Jensen köpte en villa i Spanien har de spenderat mycket tid där, men nu är det dags för sommar i Sverige.

– Familjen kommer vara med hela turnén, så det blir som en lång sommarturné där familjen kommer vara med och åka husbil. Vi sover på hotell, och inte i bussen, men vi kommer ta oss genom alla platser så det blir en lång sommarturné på hjul. Så det är jätte, jättemysigt.

Hyllar Diggiloo-kollegorna

Förutom Charlotte Perrelli är årets Diggiloo-artister Maja Ivarsson, Eva Jumatate, Junior Lerin, David Lindgren, Kaliffa, Jessica Andersson, Saga Ludvigsson, Kim Sulocki, Erik Segerstedt, Lisa Stadell, Magnus Johansson och årets Idolvinnare Tuva Råwall.

För några av de yngre artisterna är Diggiloo ett helt nytt äventyr att testa på och där har rutinerade Charlotte Perrelli kunnat coacha lite, även om det egentligen inte behövts.

– Det dyker upp saker hela tiden, där man kan säga att ”så kommer det nog vara” eller ”såhär är det” eller ”tänk på det”, men man ska också komma ihåg att det är ju ingen som inte stått på scen förut, säger hon och passar på att hylla kollegornas arbete.

– Vi har några unga tjejer som kanske inte turnerat på det här sättet förut, men det är inte så att de är helt gröna för de har ändå stått på scen och vet hur det här livet fungerar. Så det funkar jättebra. De är så otroligt begåvade, snabba på att sätta saker och duktiga.

”Småland är hemma”

Charlotte Perrelli är uppvuxen i Hovmantorp och gick sedan treårig musiklinje i Växjö. Hon berättar att Småland är en stor del av uppväxten, och är glad över att turnén har många stopp på hemmaplan.

– Det är jättekul att ha premiären i Kosta och det är kul att ha lite stopp i Småland, för det är ju hemma för mig. Mina rötter kommer alltid vara starka, och jag är alltid hemma i Småland hos mamma på somrarna. Så det är jättemysigt. Det känns speciellt för mig att vi har lite stopp i Småland.

Diggiloo-turnén kommer till Folkets Park i Hultsfred den 24 juli.