Oskar startade insamling till dödade polisens familj – redan uppe i över miljonen

Oskar Persson har samlat in 1,2 miljoner som stöd till dödade Christian Zedigs familj på två dagar. "Jag trodde aldrig att det skulle bli så mycket pengar så snabbt", säger han. Foton: Privat/skärmdump

Nyheten om Eksjöpolisen och tvåbarnspappan Christian Zedigs död påverkade Nässjöbon Oskar Persson så starkt att han startade en insamling till mannens familj. – Jag trodde aldrig att det skulle bli så mycket pengar så snabbt, säger 19-årige Oskar Persson, som spräckt miljongränsen med råge.

Våldsdådet i Köpenhamn har berört massor av människor. Inte minst Oskar Persson, som inte alls känner vare sig Christian Zedig eller hans familj.

Men sedan han nåtts av nyheten att den 32-årige polisen och småbarnspappan misshandlats till döds i samband med att han såg fotbolls-VM på storskärm, agerade han instinktivt – och startade en insamling till stöd för hans fru och två små barn.

– Jag berördes starkt och blev väldigt ledsen, säger Oskar Persson när vår tidning når honom på telefon.

– Det är det minsta jag kan göra för familjen, så de i alla fall inte behöver oroa sig ekonomiskt, tillägger han.

Spräckt miljongränsen

Idag, ungefär två dygn efter att insamlingen startade, kan han konstatera att miljongränsen redan är spräckt. Med råge. Vid halv tvåtiden var summan uppe i 1 288 950 kronor, skänkta av 3 473 gåvogivare.

– Från början hade jag en tanke att det kanske kunde bli runt 50 000 kronor, men det slogs på bara någon halvtimme, så jag höjde målet till 200 000 och det slogs också extremt fort, säger Oskar Persson, som varken vill klappa sig på axeln eller kalla sig hjälte.

– Jag gör detta som en medmänniska, säger han ödmjukt.

Hur känns det att redan ha samlat in över en miljon kronor?

– Det är fan helt sjukt. Det känns riktigt kul, man kan ju inte veta i förväg hur stort det ska bli. Klart jag hoppades, men jag trodde inte att det skulle vara uppe på sådana här summor.

Vad har du fått för reaktioner?

– Jävligt mycket positiva, framför allt från hemstaden Nässjö, det är jag glad över. Även några negativa, folk har trott att jag är en bedragare. Men sådant skiter jag faktiskt i, det finns ingen idé att lägga tid på det. Är man så pass öppen i media som jag varit, så förstår jag inte hur man på fullaste allvar tror att jag skulle ta alla pengarna och sticka.

Insamlingen kommer ligga uppe ett tag till, Oskar planerar inte att stänga den så länge summan fortsätter växa.

– Det har höjts 200 000 kronor på en dag igen.

Har du haft någon kontakt med Christians fru, eller fått någon annan reaktion från henne?

– Jag har varit i kontakt med hennes moster, som sagt att hela familjen pratat om mig och att de är så glada, säger Oskar Persson som inte är ensam om att ha tagit det här initiativet. Sedan nyheten släpptes har även andra insamlingar startats till stöd för familjen, bland annat Carita Thörn i Vimmerby, genom ”Vår stora dag”.

När Oskar Perssons insamling avslutats sköter plattformen ”vibackar.se” allt praktiskt.

– De står bakom och för över pengarna direkt till frun för att det ska ske så säkert som möjligt. De tar tre procent av summan, det tycker jag är väldigt lite.