Hyllningar, lycka och stolthet efter GP-succén: "Belöningen är att se glädjen i alla"

Målilla MK 20-årsjubilerade som GP-arrangör i speedway på lördagen. 9 248 åskådare bevittnade lördagens tävling som bjöd på sol, högsommarvärme och speedway i toppklass. "Vi lyckas toppa det här i kväll och göra en större tävling än vad vi gjorde 2023", säger GP-generalen Peter Samuelsson. Foto: Stefan Härnström

Ordet succé kan nog överanvändas en del i sportsammanhang. Något annat ord passar inte för att beskriva den 20:e Grand Prix-tävling i speedway i Målilla. – Vilken fantastisk helg och kväll, säger GP-generalen Peter Samuelsson.

För 20:e gången i ordningen har Målilla MK och Dackarna stått värd för en GP-tävling i speedway, vilken är en minst sagt imponerande notering och bedrift. Klubben har under denna framgångsrika GP-epok lockat mängder av människor till den lilla orten i mitten av Småland och satt Målilla på speedwaykartan.

Lördagskvällens jubileumstävling blev precis vad man hade hoppats på med välfyllda läktare, strålande solsken och speedway i absolut världsklass. Publiksiffran på lördagens GP-tävling, helgens stora höjdpunkt, uppgick till 9 248 personer, totalt 12 547 personer om man räknar alla tre tävlingar.

"Lyckas toppa det här i kväll"

Vår utsände reporter har som tradition att prata med GP-generalen Peter Samuelsson en kort stund efter tävlingens slut och den står sig stark. Det var en lättad, glad och stolt Peter Samuelsson som vår tidning fick en pratstund med i depån vid 23.30-tiden.

– Det är fantastiskt, och vilken uppslutning det har varit under hela helgen. Vi lyckas toppa det här i kväll och göra en större tävling än vad vi gjorde 2023 som var ett fantastiskt år, säger Peter Samuelsson.

8 600 personer såg GP-tävlingen 2023 och årets publiksiffra uppgick till hela 9 248 personer.

– Det är det bästa publikresultatet vi har haft sedan vi började med Grand Prix på det här nya sättet tillsammans med Discovery. Det var mer publik på GP-tävlingarna förr, men då var det också en annan typ av intresse för hela sporten. Detta har vi jobbat upp nu under flera år, säger Peter Samuelsson.

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"Får belöning för arbetet"

Det blev en succéartad kväll med väder och speedway i toppklass på Skrotfrag Arenan efter två regniga år.

– Nu får hela gänget belöning för det arbete man har gjort under de senaste åren, säger Peter Samuelsson.

Peter Samuelsson hyllar alla personer som har bidragit till att GP-festen blev så bra och lyckad.

– Banpersonalen och alla andra runt omkring ska ha credd för vilket fantastiskt arbete man har gjort under den här veckan och helgen. Jag vill framför allt hylla banpersonalen som får sådana lovord från arrangörshåll. När vi har en briefing i jurymötet efteråt säger arranören att vi har den bästa banpersonalen i hela världen och hela GP-serien.

Han vill ta med sig gänget från Målilla

Phil Morris, tävlingsledare för Speedway Grand Prix, sparade inte på krutet efter tävlingens slut.

– ”Om jag fick välja själv så skulle jag välja att ha med mig den här personalen runt på alla GP-tävlingar. Det är inget jag tar lätt på utan det här menar jag på riktigt. Jag är så mäkta imponerad”, sa han på mötet.

Vad känner du när du får höra sådana ord?

– Det är helt fantastiskt. Jag är jätteglad för Jörgen, Peter och Magnus och alla andra i bangruppen och att de får det här berömmet. Vi får fantastiska lovord och alla säger att de vill komma tillbaka till Målilla och att det är det absolut bästa stället att vara på.

Peter Samuelsson försökte själv insupa stämningen på så många ställen som möjligt under kvällens gång.

– Vilken fantastisk publik och det här vädret. Vi har inte haft några incidenter och alla har haft en jättegod stämning. Jag har gått några varv här och försökt vara på alla positioner jag kan. Jag har gått runt och tittat på banan, varit uppe på vallen, bland kioskerna och kollat läget i supporterkiosken. Det har varit tryck, men alla har varit glada. Jag satt i traktorn i sista sladdpausen och har fått uppleva tävlingen från alla håll och kanter. Vi får väl se, ingen vet vad framtiden har att säga.

Inget beslut om tävlingen 2027

Det kan ha varit den sista GP-tävlingen i Målilla i och med att Dackarnas nuvarande GP-avtal löper ut efter årets tävling och att grannklubben Västervik Speedway arrangerar GP-tävlingarna 2028 och 2029. Dackarna har fått erbjudande om att anordna tävlingen 2027, men inget beslut är fattat.

Vad tänker du kring frågan för 2027 nårs tävling?

– Vi får smälta det här lite grann. Vi måste framför allt se hur det har gått rent ekonomiskt och vad vi tänker att vi vill göra, men vi har fått otroliga lovord från FIM och Mayfield som är den nya arrangören. Det är Richard Coleman har tagit över GP-cirkusen. Vi har fått jättemycket beröm och de vill att vi ska prata vidare om detta. Vi får se hur det går.

Finns det någon deadline för ert beslut?

– Det har vi ingen aning om. Vi tar det som det kommer och har inget behov av att stressa fram någonting.

Peter Samuelsson ska efter intervjun gå bort till festområdet och njuta av det faktum att det har körts 20 GP-tävlingar i Målilla.

– Det blir ett lugnt firande. Jag ska köra bil upp till Hotell Hulingen senare i kväll och kommer mest glida omkring på festområdet. Belöningen är att se glädjen i alla och vilket fantastiskt arrangemang det har varit.

Danske reserven Anders Thomsen tog något överraskande hem segern efter att ha besegrat Robert Lambert, Bartosz Zmarzlik och Brady Kurtz i finalen.