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SVIF-friidrottare gjorde bra ifrån sig vid tävling på Öland

Södra Vi IF-friidrottarna Wilma Hämäläinen och Wilma Anemyr tog medaljer vid Ölandsspelen på Högby IP i Löttorp på lördagen. Foto: Privat

SVIF-friidrottare gjorde bra ifrån sig vid tävling på Öland

FRIIDROTT 12 juli 2026 20.00

Södra Vi IF fanns representerade med tre friidrottare vid helgens friidrottstävling Ölandsspelen i Löttorp på Öland. 

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Tolvåriga friidrottaren Wilma Anemyr tävlade i F13-klassen och ställde upp i fyra grenar. Hon slutade etta i höjdhoppstävlingen och satte nytt personligt rekord med 1,5 meter, trea i längdhopp med nytt personbästa på 4,85 meter och trea på 60 meter häck. Hon var även ynka fyra hundradelar från pallen i finalen på 60 meter.

Även Tindra Klingborg-Markstedt från Södra Vi IF tävlade i F13-klassen och slog sitt personbästa i höjd med 1,20 meter.

15-åriga Wilma Hämäläinen tävlade i F17-klassen på 800 meter. Hon slutade tvåa med ett nytt personligt rekord på 2,42,00 minuter. 

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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