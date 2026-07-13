SVIF-friidrottare gjorde bra ifrån sig vid tävling på Öland

Södra Vi IF-friidrottarna Wilma Hämäläinen och Wilma Anemyr tog medaljer vid Ölandsspelen på Högby IP i Löttorp på lördagen. Foto: Privat

Södra Vi IF fanns representerade med tre friidrottare vid helgens friidrottstävling Ölandsspelen i Löttorp på Öland.

Tolvåriga friidrottaren Wilma Anemyr tävlade i F13-klassen och ställde upp i fyra grenar. Hon slutade etta i höjdhoppstävlingen och satte nytt personligt rekord med 1,5 meter, trea i längdhopp med nytt personbästa på 4,85 meter och trea på 60 meter häck. Hon var även ynka fyra hundradelar från pallen i finalen på 60 meter.

Även Tindra Klingborg-Markstedt från Södra Vi IF tävlade i F13-klassen och slog sitt personbästa i höjd med 1,20 meter.

15-åriga Wilma Hämäläinen tävlade i F17-klassen på 800 meter. Hon slutade tvåa med ett nytt personligt rekord på 2,42,00 minuter.