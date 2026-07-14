DEBATT: Sverige har inte råd med rödgrön oreda

När Sverige går till val i år handlar det om mer än vem som blir statsminister. Det handlar minst lika mycket om vilka partier som ska få inflytande över Sveriges ekonomi, energiförsörjning, migrationspolitik och trygghet.

Och där behöver väljarna ställa sig en ärlig fråga: vad händer egentligen om de rödgröna partierna vinner valet?

Centerpartiet har nu öppnat för höjd matmoms och högre skatt på diesel. Det innebär i praktiken att maten riskerar att bli dyrare och att det blir dyrare att tanka bilen. För barnfamiljer, pensionärer, landsbygdsbor, företagare och alla som är beroende av bilen i vardagen är det ett direkt hot mot hushållsekonomin.

När bränslepriserna stiger blir det dessutom inte bara dyrare vid pumpen. Transporter blir dyrare. Varor blir dyrare. Kostnadstrycket i hela ekonomin riskerar att öka. Det är precis den typen av politik som Sverige inte behöver efter flera år där vanliga hushåll redan har pressats hårt.

*

Samtidigt vill Miljöpartiet stoppa ny kärnkraft. Daniel Helldén har varit tydlig med att Miljöpartiet inte vill sitta i en regering som bygger ny kärnkraft. Det innebär att den stabila, planerbara elproduktion som Sverige nu äntligen är på väg att få på plats återigen riskerar att fastna i rödgrön symbolpolitik.

Sverige har redan sett konsekvenserna av den linjen. Efter flera socialdemokratiska år av nedläggningar och energipolitisk oreda har svenska hushåll och företag fått betala priset. Vi behöver inte mer av samma politik. Vi behöver mer planerbar el, mer kärnkraft och ett elsystem som fungerar även när det inte blåser.

Till detta kommer migrations- och kriminalpolitiken. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill se en slappare migrationspolitik. Mer invandring, svagare kontroll och mindre fokus på krav och ansvar är inte vad Sverige behöver i ett läge där otryggheten fortfarande präglar många bostadsområden.

*

Slappare migrationspolitik i kombination med en svagare kriminalpolitik riskerar att göra Sverige mer otryggt. Det är inte hård retorik. Det är en slutsats av den utveckling Sverige redan har sett under många år.

Därför måste väljarna också fundera på vilka Magdalena Andersson faktiskt kommer behöva luta sig mot för att få makten.

Vill Sverige ha Nooshi Dadgostar som finansminister?

Vill Sverige ha Daniel Helldén eller Amanda Lind med inflytande över Sveriges energiförsörjning?

Vill Sverige ha ett regeringsunderlag där Centerpartiet driver höjd matmoms och högre bränsleskatter, Miljöpartiet stoppar kärnkraften och Vänsterpartiet trycker på för en mer vänsterdriven ekonomisk politik?

*

Vi har redan sett vad det rödgröna laget åstadkom efter två mandatperioder vid makten. När Sverige gick in i valet 2022 hade landet präglats av växande gängkriminalitet, fler skjutningar, grova våldsbrott, otrygghet, skenande elpriser, hög inflation, nedlagda kärnkraftsreaktorer och en migrationspolitik som under lång tid varit alldeles för slapp. Det är den verkligheten väljarna måste minnas.

Det här valet handlar om vägval. Antingen fortsätter Sverige på den blågula vägen med lägre skatter på drivmedel, ny kärnkraft, stramare migration och hårdare tag mot brottsligheten. Eller så lämnas landet tillbaka till rödgrön oreda, dyrare vardag och svagare trygghet.

Sverige behöver inte ett experiment med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet som maktbas.

Sverige behöver fyra år till av det blågula laget.

Ted Nyberg (SD)

Riksdagskandidat

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Riksdagsledamot

Partisekreterare Sverigedemokraterna