Astrid Lindgrens Värld får åtgärda brister i arbetsmiljön

Astrid Lindgrens Värld inspekterades av Arbetsmiljöverket i början av juli och fick några punkter som krävde åtgärder gällande skyddsutrustning och vätska för ögonsköljning. Företagets Food & Beverageansvariga Sara Hedblom berättar att man infört ändringarna. Foto: MostPhotos

En inspektion av Arbetsmiljöverket på Astrid Lindgrens Värld den 2 juli resulterade i några åtgärdspunkter gällande hanteringen av frätande rengöringsmedel och maskindiskmedel samt åtkomligheten av skyddsutrustning.

Man noterade att det fanns brister vad gäller hur lättillgängliga skyddsglasögonen och handskarna är. Vid inspektionen fanns dessa vid en station runt ett hörn tre meter bort från diskmaskinen. Arbetsmiljöverket kräver att skyddsutrustningen ska finnas i direkt anslutning till maskinen. Personalen ska även instrueras om detta genom att skyltar sätts upp.

Det blev även krav på ändringar vad gäller vätskan för ögonspolning. Företaget hade enkla uppsättningar för att kunna spola i 12 minuter. Arbetsmiljöverket vill ha dubbla uppsättningar som räcker för 15 minuters spolning och att de ska vara mer lättillgängliga än nu.

Sara Hedblom som är Food & Beverage Manager Mat & Dryck i Astrid Lindgrens Värld svarar att man tagit kritiken på fullaste allvar och att man redan åtgärdat punkterna inför återkontrollen i oktober.

- Det är av yttersta vikt för oss. Arbetsmiljöverket ville ha dubbla uppsättningar av vätskan för ögonsköljning, vi har mildare diskmedel än vad som är standard i branschen och vi utbildar vår personal om detta. Handskar och glasögon kan utnyttjas ännu mer och de finns nu i direkt anslutning till maskinen. Tidigare fanns de tre meter bort vid en station runt hörnet. Det har vi redan åtgärdat.