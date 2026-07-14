Hittade man i sin hästhage – kvinna anmäler olaga intrång

Bilden är en genrebild och hästarna på bilden är inte de som omskrivs i texten. Foto: Pixabay

En kvinna i Vimmerbytrakten anmäler en man som hon fick se uppehöll sig i hennes hästhage.

Det var vid 10-tiden i fredags som den målsägande kvinnan, som är i 30-årsåldern, fick se en okänd man gå in i och sedan uppehålla sig i en hästhage som kvinnan äger, uppger polisen.

– Målsägaren ska tydligt ha gjort klart för mannen att han inte fick vara där, men trots det uppehöll han sig i hagen. Den misstänkte mannen ska vara känd av målsägaren, berättar Jonas Halling vid polisen.

Den anmälan som nu är gjord avser olaga intrång.