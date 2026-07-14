Så väljer unga hockeyspelare rätt utrustning inför den nya säsongen

När sommaruppehållet är över återvänder många unga hockeyspelare till träning och matcher. Då kommer också hockeyväskan fram igen, ofta med utrustning som inte setts över på flera månader. Just därför passar säsongsstarten bra för en lugn kontroll hemma. Små fel märks sällan i hallen förrän passet redan börjat.

Rätt utrustning handlar inte bara om hur snabbt spelaren kan åka eller skjuta. Den påverkar också säkerhet, komfort och lusten att fortsätta träna. När skydden sitter rätt blir det lättare att fokusera på spelet. För föräldrar gör genomgången det också lättare att planera i god tid.

Det som behöver ses över

När utrustningen blivit för liten

Börja med hjälm, skridskor, benskydd, axelskydd och armbågsskydd. Spännen och remmar ska fungera, och skydden ska sitta still när spelaren böjer sig, svänger och bromsar. Även halsskydd, byxor och bäckenskydd bör få en snabb kontroll. Om något trycker, glappar eller lämnar huden oskyddad behövs en ny bedömning.

Händerna glöms lätt bort när resten av utrustningen granskas. Därför är det klokt att också se över hockeyhandskar, särskilt om de blivit trånga eller mjuka. Fingrar, knogar och handleder ska täckas utan att rörligheten försvinner. En för vid handske kan dessutom glida när spelaren tar emot en passning eller bromsar hårt.

Ett bra första steg är att lägga ut hela utrustningen på golvet och granska del för del. Då syns slitage, lösa remmar och skydd som tappat formen. Barn och ungdomar växer dessutom snabbt, och det som passade i våras kan kännas helt fel i augusti. Det är också lättare att jämföra hur utrustningen sitter när allt provas hemma i lugn takt.

Varför handskarna kräver extra koll

Handskarna tar emot mycket kontakt under en säsong. De skyddar mot slag från klubbor, stötar mot sargen och hårda puckar. Särskilt knogarna utsätts när spelet blir tätare och tempot ökar. Samtidigt måste spelaren kunna vrida handlederna fritt och känna klubban tydligt i handen.

Därför finns det ingen lösning som passar alla. Yngre spelare behöver ofta enkel passform och bra täckning runt fingrar och handleder. Äldre ungdomar kan vilja ha mer rörlighet när spelet går snabbare. Spelstil och ambitionsnivå påverkar också vad som känns rätt.

Vid provning märks skillnaden ganska snabbt. Låt spelaren öppna handen, greppa klubban och böja handleden några gånger. Några enkla tecken visar om handsken fungerar i praktiken. Fingertopparna ska nå nära framkanten utan att pressas hårt, eftersom ett osäkert grepp annars blir tydligt direkt. Handleden ska kunna böjas naturligt, samtidigt som skyddet täcker övergången mot armbågsskyddet.

Innerfodret ska kännas jämnt mot handen, och sömmar som skaver vid provning stör ofta ännu mer på isen. För spelare som tränar mer sällan räcker det ofta med en stabil modell som sitter rätt. Den som tränar ofta märker snabbare om materialet tappar form eller om greppet blir svagare. En välpassande modell ger ofta bättre kontroll än en dyrare som sitter fel. Det dyraste valet är därför inte automatiskt det bästa.

Hur träningstakten styr hela valet

Behoven ser olika ut beroende på hur ofta spelaren tränar. En nybörjare behöver främst utrustning som är lätt att ta på, sitter tryggt och ger tydligt skydd. Den som tränar eller tävlar flera gånger i veckan ställer ofta högre krav på slitstyrka och rörelsefrihet. Skillnaden märks i hela utrustningen, inte bara i handskarna.

Skridskor som används ofta behöver rätt stöd, annars blir foten snabbt trött. Benskydd och axelskydd ska tåla många pass utan att glida ur läge. Armbågsskydd som roterar kan störa varje närkamp och varje fall. Därför är passform och skyddsnivå nästan alltid viktigare än priset på etiketten.

Skötseln avgör sedan hur länge utrustningen håller. Fukt och smuts bryter ner material snabbare än många tror. Några enkla rutiner efter varje pass gör stor skillnad. Torka och vädra utrustningen direkt efter träning, eftersom fukt sliter på materialet och gör nästa pass mindre behagligt. Kontrollera också sömmar, remmar och hårda skydd med jämna mellanrum, eftersom små skador ofta blir större om de får vänta.

Byt ut delar som spruckit, blivit för mjuka eller tappat formen. Skydd som inte längre sitter rätt skyddar sämre. Välskött utrustning håller ofta längre och känns fräschare att använda. Den ger också föräldrar och spelare bättre överblick över vad som faktiskt behöver ersättas. Dessutom blir nästa träning mer behaglig när allt är torrt och helt, vilket minskar risken för stress när första ispasset närmar sig.

En trygg start ger spelglädje

En genomgång inför säsongen tar sällan lång tid, men den kan förebygga många problem. När hjälm, skridskor och övriga skydd fungerar ihop blir upplevelsen tryggare. Spelaren slipper lägga energi på skav, glapp och onödiga störningar. Det ger bättre förutsättningar för både utveckling och trivsel.

I grunden handlar valet ändå om något enkelt, att utrustningen ska passa kroppen och tåla användningen. När skydden granskas i tid blir besluten lugnare och mer träffsäkra. En noggrann kontroll före säsongsstart lägger grunden för trygghet och spelglädje.