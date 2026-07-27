DEBATT: Sverige ska ha nolltolerans mot islamism

Sverige har förändrats de senaste decennierna. Som en följd av en mycket stor invandring från huvudsakligen muslimska länder präglas numera hela stadsdelar av en kultur och värderingar som inte bara är helt främmande, utan i mångt och mycket rent av inkompatibla med vårt sätt att leva här i Sverige.

En stor anledning till att detta tillåtits växa genom åren grundar sig i att man inom primärt vänstern har en övertro på att alla människor som söker sig till Sverige gör det med 100% ärliga avsikter och vilja att integreras. Många invandrare som kommit hit är idag en tillgång för Sverige på flera sätt, men verkligheten har visat att så inte alltid är fallet. Man har helt enkelt varit naiva inför det hot som en okontrollerad migration kan utgöra mot vårt demokratiska och fria samhälle.

Terrordådet på Drottninggatan 2017 är bara ett tydligt exempel på vad denna naivitet kan leda till. Fem personer miste livet i vad som kan betraktas som ett vansinnesdåd av en illegal invandrare som svurit trohet till den islamistiska organisationen IS.

Detta är dock sannolikt bara toppen av isberget. Hur många andra personer befinner sig i Sverige med liknande åsikter?

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Alldeles nyligen tillsatte vi och regeringspartierna en utredning om hotet mot den svenska demokratin från politisk islam och islamism. Det är den absolut första i sitt slag och syftar till att kartlägga omfattningen av religiös radikalisering med fokus på politisk islam och analysera konsekvenserna av islamistisk infiltration.

Detta är en bra början, men Sverigedemokraterna vill gå längre. Vi vill säkerställa att inte en enda krona av våra skattepengar ska gå till att befrämja islamisering, medeltida värderingar eller terrorism. Moskéer där det predikas islamism, antisemitism eller terrorromantik ska rivas och de personer som är ansvariga ska åtalas och utvisas i de fall det är möjligt.

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Vad enskilda individer väljer att tro på under sin lediga tid är ingenting som staten, politiker eller någon annan ska lägga sig i. Men när det handlar om individer som förespråkar våld, uttrycker hat eller hyllar förtryck av människor så är Sverigedemokraternas mening att dessa inte hör hemma i Sverige.

Vår bestämda uppfattning är att islamismen utgör det ett av de största hoten mot Sverige i modern tid. Vi kommer därför fortsätta vårt arbete med att säkerställa att personer som hotar vårt sätt att leva inte är välkomna här.

Mattias Bäckström Johansson (SD), partisekreterare

Johnny Svedin (SD), riksdagsledamot