Parets odlingsdrömmar blev succéföretag – nu har de flyttat till Västervik

Maria Löfgren och Daniel Johansson startade för bara några år sedan fröfirman Fröbanken hemma i vardagsrummet. Företaget har idag vuxit till en av landets största fröleverantörer. Tidigare år flyttade både familjen och företaget till Västervik. Foto: Privat/ Julia Moon

På bara några år har fröfirman Fröbanken vuxit från ett litet familjeprojekt hemma i vardagsrummet till en av landets största fröfirmor. Efter att ha förälskat sig i Västervik har nu paret bakom succén, Maria Löfgren och Daniel Johansson, flyttat både familj och företag till Småland och Västervik.

Längtan efter skärgård och sjöar fick familjen Löfgren/Johansson att i början av året lämna västgötska Larv för Småland och Västervik. Till en början var tanken att låta företaget Fröbanken, som Maria och Daniel startade hemma på gården i Larv för åtta år sedan, stanna där, men när den perfekta lokalen dök upp i Västervik bestämde de sig för att även flytta med sig företaget till sin nya hemstad.

Succén började med eget odlingsintresse

Det var odlingsintresset och längtan efter ett mer självhushållande liv som först tog Maria och Daniel till västgötska Larv. Efter att ha bott i Daniels hemstad Luleå såg de fram emot en längre odlingssäsong i södra Sverige.

– Vi köpte en gård och började lite smått med fröodling. Vi beställde också en del fröer från Europa som inte gick att få tag på i Sverige. Då var det mest för att vi odlade själva och tyckte det var kul att nörda in oss, berättar Maria.

För varje gång de beställde fröer växte dock listan över vänner och bekanta som också ville köpa, och där föddes idén om Fröbanken. 2018 startades firman som till att börja med hade lager med fröer i ett skåp i familjens vardagsrum. Där packades påsarna för hand, och såldes sedan via Tradera. Försäljningen gick så pass bra att de snart öppnade en egen webbshop.

– Vid den tiden var odling mest något som medelålders kvinnor höll på med, men där någon gång kom det ett jätteuppsving för odling i och med att serien om Mandelmanns började sändas på tv, berättar Maria.

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”Trodde vi blivit hackade”

Dagen efter att Mandelmanns odlat röd popcornmajs i TV ökade beställningarna drastiskt. Från att ha trillat in några ordrar per dag ramlade det in så mycket beställningar att Maria var säker på att något var fel.

– Tydligen var det bara vi som sålde frön till röd popcornmajs och vi fick så många ordrar att jag trodde att vi blivit hackade, skrattar Maria och berättar att det därefter rullade på och det blev tydligt hur odlingsintresset fullkomligt exploderade i Sverige. Maria och Daniel fick skaffa tv-abonnemang så de kunde se Mandelmanns-avsnitten dagen innan de sändes på TV. Då kunde de förbereda sig och packa de fröer som visades i programmet.

Att nischa sig och sälja sorter som är särskilt anpassade för vårt nordiska klimat, varav många sorter till en början odlades av Maria och Daniel själva, visade sig vara en fullträff och företaget fortsatte att växa.

– Jag minns hur vi sa till varandra att ”tänk om någon av oss skulle kunna ha Fröbanken som ett halv- eller heltidsjobb framöver”. Därifrån tog det bara ett år tills vi båda hade det som heltidsjobb OCH behövde anställa folk för att vi inte hann med.

Lagret växte givetvis ur skåpet i vardagsrummet och fick uppgraderas till ett av husets sovrum och senare källaren.

– Sedan byggde vi ett 160 kvm stort lager på gården och tänkte att det här kommer vi aldrig växa ur. Ett år senare var det för trångt och vi fick köpa till en container. Sedan köpte vi församlingshemmet i Larv med tre våningar. Vi fick plats, men det var lite krångligt logistiskt med tre våningar och trappor och många rum.

Semestrarna i Västervik blev fler och fler

I den vevan började familjen fundera på att flytta. Längtan efter skärgård och havet var stor, och familjens husbilssemestrar började gå till Västervik allt oftare.

– Det har blivit så att vi alltid inlett semestern här, och sedan alltid hamnar här igen på slutet, och sedan blev det någon mer tur mitt emellan. Naturen är magisk här med sjöar och hav, säger Maria som berättar att det blev mer och mer lockande med en flytt till ostkusten. Dessutom är familjens tre barn i den åldern att stadslivet med gång- och cykelavstånd till aktiviteter lät mer och mer attraktivt.

– Vi tänkte att om det är någon gång vi ska flytta så är det nu, och så slog vi till!

Hittade lokal på Edholmsgatan

Familjen flyttade redan under jullovet, och tänkte till en början att företaget skulle stanna kvar i Larv. Men under en hundpromenad fick de syn på en ledig lokal på Edholmsgatan 15, bara ett stenkast från barnens skola.

– Vi fick se en ledig lokal med lastkaj och tänkte att den skulle vara perfekt. Sedan gick allt väldigt snabbt och i början av sommaren påbörjades flytten av det stora lagret.

Våren och sommaren har hitintills handlat till stor del om att komma i ordning, men även om att påbörja rekryteringen av en ny personalstyrka. Från att ha haft åtta anställda i Larv räknar Fröbanken med att ha tio anställda förutom Maria och Daniel inom ett år.

– Och vi har ju en stor lokal så drömmen är att utveckla företaget, kanske mer mot självhushållningsdelen. Och så kanske öppna en liten lagerbutik, vi får se vad vi får plats med!

Som företagare känner sig paret mer än välkomna till Västervik, och berömmer kommunen som var snabba med att höra av sig.

– Kommunen har varit väldigt behjälplig och har hört av sig och frågat om vi behöver något. Vi känner oss väldigt välkomnade, och folk är så trevliga och peppande!