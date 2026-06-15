Bilförsäkring för bilar i olika åldrar – så anpassar du skyddet

En bil som rullade ut ur fabriken förra månaden och en bil som stått i samma garage sedan 2012 har inte samma försäkringsbehov. Ändå väljer många samma omfattning genom hela bilens liv, utan att tänka på att garantier, åldersgränser och marknadsvärde förändras på vägen. Försäkringsomfattningen som passar en ny bil är sällan samma som passar en tioårig, och skillnaderna märks både i premien och i vad som i realiteten täcks.

Nya bilar – halvförsäkring räcker ofta när garantin gäller

Köper du en ny bil hos en märkesåterförsäljare följer oftast en vagnskadegaranti med. Den gäller vanligen i tre år och täcker plåt- och lackskador vid trafik- och singelolyckor, alltså det som helförsäkringen annars lägger till ovanpå halvförsäkringen.

Om du löser helförsäkring under garantitiden betalar du alltså för ett skydd som du i praktiken redan har. För nybilsägare är det vanligt att halvförsäkring används under de första åren, åtminstone så länge vagnskadegarantin ligger kvar.

Vad ingår i halvförsäkringen

Halvförsäkringen är det breda basskyddet. I den ingår normalt:

Trafikförsäkring

Stöld- och brandskydd

Glasskador

Maskinskada, upp till tio år eller 15 000 mil

Bärgning och rättsskydd

Det täcker allt från ett stenskott på E22 till att motorn lägger av.

När garantin löper ut – dags att tänka om

Kring treårsdagen väljer många att se över sin bilförsäkring igen. Vagnskadegarantin löper ut, kanske obemärkt, och plötsligt saknar karossen skydd vid en eventuell halkolycka eller annan skada.

En helförsäkring är ett alternativ som täpper igen den här luckan. Den omfattar hela halvförsäkringen plus vagnskadeskydd för viltolyckor samt för krockar du själv orsakar, där de flesta andra försäkringar bara täcker om någon annan är vållande.

En älg kliver ut på vägen mellan Vimmerby och Hultsfred, eller bakvagnen trycks in i en stolpe på parkeringen vid Willys. Det är sådana missöden i vardagen som helförsäkringen plockar upp, och som annars kan bli rejäla smällar på den egna ekonomin.

Men valet görs inte alltid automatiskt. Mycket hänger på bilens värde vid tidpunkten och hur den används. En treåring som gått 6 000 mil som tjänstebil har ett helt annat värde än en lika gammal bil som rullat 2 000 mil på söndagsturer. Ju mer bilen är värd, desto mer finns det att förlora vid en kollision.

Äldre bilar – maskinskyddet försvinner med åren

Halvförsäkringen smalnar av med åren, även om du betalar samma premie. Maskinskadeförsäkringen, som täcker plötsliga mekaniska fel i motor, växellåda och andra viktiga komponenter, gäller vanligen upp till cirka tio år, eller ett visst antal körda mil beroende på bolag. Efter det ingår den inte längre, oavsett vilken försäkringsnivå du har.

De flesta villkor sätter gränsen vid tio år i kombination med en milgräns. Exakt miltal varierar mellan bolagen. Krockskyddet finns kvar, men skyddet mot dyra och oväntade reparationer av mekaniken försvinner. För en bil som närmar sig gränsen blir valet mellan halv- och helförsäkring en mer praktisk fråga: hur troligt är det att bilen går sönder, och hur känsligt är det för plånboken om den gör det?

Tre faktorer som styr valet

När bilen passerat fem år finns det några saker som brukar vara värda att väga mot varandra innan beslutet tas:

Bilens marknadsvärde i dag, inte det du betalade när den var ny

Körsträckan, både den årliga och hur långa de enskilda turerna är

Var bilen står nattetid, ett garage vid en bygata är inte samma sak som en osäkrad parkering vid pendeltåget

Värdet brukar vara den faktor som väger tyngst när beslutet väl ska fattas, men körsträckan kan ändra bilden för den som börjat pendla längre eller ofta lånar ut bilen.

Mycket gamla bilar – trafikförsäkring kan räcka

För bilar som närmar sig skrotvärdet finns en nivå till att fundera över. Trafikförsäkring är ett absolut minimum. Enligt Transportstyrelsen ska alla motordrivna fordon som används i trafik nämligen vara trafikförsäkrade. Kravet är lagstadgat för samtliga fordon i trafik.

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och andra inblandade, samt skador på andras egendom. Den egna bilen täcks dock inte. Men en rostig Volvo från 2004 som står parkerad på tomten kan kosta mer att helförsäkra än vad den skulle ge tillbaka vid totalskada.

Låt bilens värde styra

När premien för hel- eller halvförsäkring börjar närma sig det som faktiskt skulle betalas ut vid en totalskada, landar många ägare i att en trafikförsäkring räcker. Pengarna de sparar kan i stället läggas på service. För en bil som mest används till att hämta ved i skogen, eller för den där andrabilen i hushållet som står stilla de flesta dagar, är det ett val som många gör.

Beslutet behöver inte heller vara permanent. Skulle bilen plötsligt börja rulla betydligt mer, eller om marknadsvärdet höjs på grund av att en viss årsmodell blivit eftertraktad, går det alltid att uppgradera igen.