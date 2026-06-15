Trots protester – företag får grönt ljus för batterilager

Ett batterilager får uppföras i Skärstad utanför Södra Vi. Foto: Arkivbild

Ett projekt för ett nytt batterilager i Skärstad utanför Södra Vi får grönt ljus från miljö- och byggnadsnämnden. Grannar har varit kritiska till projektet.

Ansökan kom in den 9 april och omfattningen av batterilagret ligger på 900 kvadratmeter som kommer att stängslas in. Själva lagret placeras i en container som möter cirka 12,2x2,44x2,9 meter.

Containern placeras på privat mark och bakom ansökan står fastighetsägaren och globala koncernen NW Groupe.

Grannar har varit kritiska och anser att området har höga och natur- och rekreationsvärden och att det används till friluftsliv. Man anser också att det påverkar landskapsbilden, ökar bullret och att finns miljörisker.

"Inte tillräckligt"

Företaget har ansett att oron från grannarna handlar ”mer om hypotetiska risker än konkreta omständigheter.” Bullerfrågan ska utredas utifrån ett tekniskt underlag och om riktvärdena uppfylls kommer projektet beviljas.

"Åtgärden är av begränsad omfattning och påverkar inte tillgängligheten i området. Synlighet eller subjektiv upplevelse av påverkan är inte tillräckligt för att avslå ansökan", skriver nämnden i sitt beslut.

Nästa steg i projektet är ett tekniskt samråd.