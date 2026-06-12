DEBATT: Fråga lokalpolitikerna om elnätet – före valet

Hushållens avgifter till elnäten stiger återigen kraftigt. Hushållen behöver därför ställa krav på elnätsägarna, som ofta är kommunala bolag styrda av politiker. Gör priset för elnätet rentav till en lokal valfråga.

Priserna för hushållens elnät har stigit i snitt 8 procent det senaste året. De värsta exemplet är 46 procent, enligt en analys från Nils Holgersson-gruppen. Priserna ökar därmed betydligt mer än priserna i samhället. Lägg därtill att elnätet redan utgör över hälften av elfakturan.

Då är det inte konstigt att hushållen blir upprörda och arga. Men vi missar att se ägarna i ögonen och kräva svar. De är nämligen ofta våra kommunpolitiker. Därför borde elnätspriserna bli en lokal valfråga.

Utgifter för elnät är idag en av hushållens stora och växande utgifter. Naturligtvis borde hushållen därför både ifrågasätta priserna och kräva en prognos många år framåt. Dessutom borde hushållen kräva handgriplig vägledning för att minimera utgiften.

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Att priserna stiger just nu borde dessvärre inte överraska. Elnätsbolagen tar år 2026 och 2027 sista chansen och höjer avgifterna, enligt de nuvarande reglerna. Sedan har inspektionen lovat att bromsa de hissnande prisökningarna.

Sedan vet vi att våra gamla elnät kan behöva rustas. Men vad när och hur måste tåla en lokal debatt. Med tanke på att det är valår finns här en god möjlighet att lyfta in just elnäten i den lokala politiska debatten.

Årets prishöjningar sticker ut på ett särskilt sätt. Hushållen med effektavgift fick de största höjningarna. Där steg priserna i snitt 10 procent. Det är dubbelt så mycket som hos andra elnätsbolag. Det är raka motsatsen till vad Energimarknadsinspektionen kräver.

Återigen, ställ krav på lokalpolitikerna!



Claes Hemberg

Energiekonom Nibe