Chris Holder upp som ordinarie och Andreas Lyager ned på reserven. Blir det ett lyckodrag för Dackarna i returmötet med Piraterna? – Vi var observanta på det, han har bara kört nio heat, säger lagledare Morgan Andersson.

Det sker inga stora förändringar i Dackarnas lag inför bortamötet med Piraterna från Motala. För en vecka sedan vann Målillalaget en regntung tävling med hela 55-34.

Bonuspoängen är med andra ord så gott som i hamn, men Morgan Andersson vill förstås ha mer. Justeringen man gör är att ta ned Andreas Lyager, som tidigare kört för Piraterna, på reservplats. Upp som ordinarie kommer i stället Chris Holder.

Att Lyager kan köra som reserv är för att han ännu inte kört tio heat i Bauhausligan.

– Jo, då, vi var observanta på det. Han har bara kört nio och han åkte inte nomineringen senast. Vi hoppas att Lyager ska ha en kanondag och att Avon (van Dyck) tar hand om Erik (Persson) i första hand. Även om vi hoppas att Lyager ska ha en bra dag är det kollektivet som måste leverera för oss. Jag hoppas att Krawczyk kan hitta runt där uppe, men det är de här förarna att tillgå. När vi tog in skadeersättarna tänkte vi mycket på den här matchen och att både Chris (Holder) och Lyager kört där tidigare, säger dackelagledaren Morgan Andersson.

Chris Holder hade en tung kväll förra veckan.

– Jag hade räknat med att använda honom mer, men nu fick han bara sina schemalagda. Det var inget favoritföre för honom och så kraschade han på väg upp i ledning. Det är bara att gå vidare och det finns mer att ta ut av just honom i morgon.

Piraterna har kastat om

Piraterna kommer med exakt samma sju förare som senast, men har kastat om ordentligt på sina startnummer.

– Det finns mer potential där och nu har de stuvat om rejält på numrena. Den här uppställningen har de inte kört och vi hade inte tänkt att de skulle sätta så här när vi tittade på hur vi satte, men det är av mindre betydelse. Det ska avgöras ute på banan, men de ställer upp lite annorlunda mot vad vi hade tänkt.

Vad får det för betydelse?

– Bana ett är bra från start i de första två blocken och det är svårt att komma över bana ett. Det går att gena in i svängen och vi får titta på sådana saker, men det ska avgöras ute på banan.

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"Det är slutspelskaraktär"

Inför det här dubbelmötet har Morgan Andersson tryckt på vikten av de här två matcherna.

– Det är som vi har sagt sedan vi fick våra skador, det är slutspelskaraktär på det här dubbelmötet. Nu handlar det om att få ihop 46 poäng. Att budskapet har gått fram visade sig i tisdags, men det är 30 heat – 15 hemma och 15 borta – som ska göras. Jag är inte nöjd med att bara ta bonuspoängen, säger han.