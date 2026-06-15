KRIS I VIBK – KALLAR TILL EXTRA ÅRSMÖTE

Vimmerby IBK befinner sig i en kris och står i princip helt utan styrelse. Nu har man kallat till ett extra årsmöte i augusti. Foto: Arkivbild

Vimmerby IBK befinner sig i kris. Föreningen riskerar att stå utan ordförande och i augusti blir det ett extra årsmöte. Det blev kontentan av helgens ordinarie årsmöte. – Finns det ingen styrelsen finns det ingen förening, säger avgående ordförande Linda Södergren.

Själv har hon varit engagerad i Vimmerby IBK i många år och är inne på sin andra sejour som ordförande för föreningen. Men hon, liksom stora delar av övriga styrelsen, har inte för avsikt att fortsätta.

– Vi är ett gäng som har sagt att året som gått var vårt sista år i styrelsen. Valberedningen har försökt och har kontaktat väldigt många, men bara fått två napp. Sedan vet man inte hur den nya styrelsen sätter ihop sin egen uppsättning, men det fattas ordförande, kassör och flera ledamöter, säger Linda Södergren.

Varför lämnar du?

– Jag har suttit så länge nu. Vi har känt de senaste åren att vi som sitter i styrelsen har suttit så länge nu. Vi behöver få in ny energi och framtidstänk. Det har jag sagt i flera år och jag har sagt att det är mitt sista år i flera år också. Eftersom vi inte har hittat någon har man stannat kvar, men nu har både jag och kassören sagt att det här är sista året.

"Kan inte ha en förening utan styrelse"

Under söndagen höll Vimmerby IBK årsmöte och då hade valberedningen endast två namn att presentera och dessa till uppdrag som ledamöter.

– Man har inte fått tag i ordförande eller kassör trots att man jobbat extremt hårt med att leta folk. Utan kassör går det ju, den tjänsten kan man köpa, men det går inte utan ordförande. Det behövs nya människor som kommer in med energi och som vill föra föreningen framåt.

På sociala medier var tonen allvarlig under söndagskvällen. Man skriver själva att det råder skarpt läge och att man snarast ska höra av sig om man vill att föreningen ska finnas kvar.

– Man kan inte ha en förening utan styrelsen. Finns det inte folk som ställer upp och finns det ingen styrelse, så finns det ingen förening. Jag hoppas att det kommer. Direkt efter att vi hade lagt ut det där så fick ett svar av en som kan tänka sig. Vi hoppas på det och vi hoppas att det kommer fler. Jag vill ändå att folk ska förstå hur pass allvarligt det är och att man måste ha en fungerande styrelse för att ha en förening. Det är många som vill ställa upp och hjälpa till med någon grej, men det är styrelsen som är ytterst ansvarigt.

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Kallar till extrainsatt årsmöte

Beslutet på årsmötet blev att kalla till ett extra årsmöte den 18 augusti. Nästan exakt två månader har man alltså på sig att hitta folk.

– Styrelsen är ju inte fulltalig så vi tog beslut om ett extra årsmöte. Vi tar det då när skolorna börjar och får leta folk nu under sommaren. Vi fortsätter nu och kör på. Det är ju saker som måste göras fram tills dess.

Den nuvarande styrelsen kommer sitta kvar till det extrainkallade årsmötet. I styrelsen sitter utöver Linda Södergren även Jörgen Djurstedt, som är kassör, samt Camilla Saxholm, Ingrid Snickars, Tony Fridh samt Terés Åberg.

– Det går inte att ha en förening utan styrelse, så vi fortsätter tills vi får en riktig styrelse i augusti. Får vi inte tag i folk – ja, då får vi se hur det blir.

Finns kvar som bollplank

Linda Södergren är också tydlig med att den gamla styrelsen kommer finnas med som ett bollplank till en ny.

– Man behöver inte tro att vi bara struntar i det. Vi kommer vara med vid sidan om. Som helt ny är det svårt att veta hur årshjulet ser ut, så vi finns med och stöttar upp. Det har vi sagt hela tiden. Jag kommer också vara kvar i föreningen och jobba i kiosk- och sponsorgruppen. Vi försvinner inte, men det behövs nya tankar och idéer. Man går i sina vanliga hjulspår efter några år och då behövs det nytt folk och ny energi. Gärna föräldrar till barn som spelar.

Varför är det svårt att hitta en ny ordförande för VIBK?

– Jag tror att vi har suttit så pass länge plus, om man jämför med fotbollen, så ställer de mer krav på sina föräldrar. Vi kanske har varit för snälla och vi behöver bli bättre på att integrera ledare och föräldrar. Det tycker jag vi har fallerat på. Vi har ju bara ideella krafter och ingen anställd. Just sådant här med ledarträffar och föräldraträffar kommer lite avsides och i kläm när man ska göra allt annat. Det är lättare för en förening som har någon anställd att sköta sådant. Ska man sitta i både styrelsen och göra det, så blir det för mycket.

Södergrens förhoppning är att det här löser sig – annars är framtiden högst osäker.

– Jag hoppas verkligen några nappar. Det här måste lösas, det tror jag att det gör och det är väldigt roligt när man gör det tillsammans.