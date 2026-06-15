SÅ HÖG BLIR LÖNEN – FÅR ÅTTA VECKORS SEMESTER

Marie Arvidsson och Peter Fjällgård tar i hand. Man är överens om villkoren kring hennes anställning som vd för VEMAB. Foto: Simon Henriksson

Nu har anställningsvillkoren för Vimmerby Energi- och Miljö AB:s nya vd Marie Arvidsson blivit offentliggjorda. Hon får en lön på 98 000 kronor i månaden. – Det som sticker ut i avtalet är att Marie har 40 semesterdagar, säger VEMAB:s styrelseordförande Peter Fjällgård (V).

I fredags meddelade det kommunala bolaget Vimmerby Energi- och Miljö AB att man valt sin nya vd. Det blir Marie Arvidsson, bosatt i Vimmerby och med lång erfarenhet av bolaget, som får jobbet.

Hon tillträder den 1 september och i dag blev känt hur anställningen ser ut.

– Viktigt i sammanhanget är att vi inte har någon ny anställning. Marie har varit anställd och går nu över i en annan anställningsform. Vi har resonerat kring anställningen och tagit hänsyn till Maries gamla tjänst, vilka förmåner hon har haft och vilka avtal vi har i bolagen, säger Peter Fjällgård.

Marie Arvidsson, som tidigare varit administrativ chef, förlorar nu sin anställningstrygghet och kan få gå på dagen. Hon får därför ett avgångsvederlag på nio månader vid händelse av att hon skulle sparkas. Hon får dessutom ytterligare en månad per år i max tre år, vilket som mest alltså skulle ge henne tolv månadslöner.

– Det är exakt samma som Olle (Fogelin) har haft. Vi har också en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Här kan man förstås diskutera, men min ståndpunkt har varit att jag inte ser någon anledning att ge en kvinna sämre trygghet än en man som varit innan har haft. Det finns varianter på det, men det är inget som är konstigt. Anställningen ska som längst vara till att Marie är 67 år och elva månader.

Så blir lönen

Olle Fogelin är kvar som vd för VEMAB i två månader till innan Marie Arvidsson tillträder. Hon kommer en period sitta på dubbla stolar, eftersom hon är administrativ chef.

– Det behöver lösas till september och det får Marie som vd göra. Det är lite praktiska saker det handlar om.

Marie Arvidssons lön som vd blir 98 000 kronor. Olle Fogelin klev in på 92 000 kronor för fyra år sedan. Hans sista lön blev 103 000 kronor.

– Med löneutvecklingen som har varit, inflationen och så vidare borde jag ha varit snällare mot Marie.

Förut sa du att du inte ville ge en kvinna sämre villkor. Hur tänker du här kring lönen?

– Det är inte så långt till nästa lönerevision och jag såg att Eva (Kindstrand Ströberg) pratade om ett år vad gäller kommundirektören. Vi har haft ett samtal. Det heter förhandling, men det har varit ett samtal runt saker och ting mellan mig och Marie. Jag stämmer sedan av med VKF (kommunens moderbolag, reds.anm) och 98 000 kronor är en schyst lön.

Annons:

Reflekterar inte det utökade ansvaret

Marie Arvidsson vill inte säga vad hon har tjänat som administrativ chef, men säger att det är inte så stor skillnad som man kan tro.

– Det är absolut en skillnad, men inte så stor man kanske skulle kunna tro. Jag tar inte den nya rollen utifrån löneperspektivet. Skillnaden i lön reflekterar inte riktigt det utökade ansvaret, men man vill ta den här tjänsten av andra anledningar, säger hon.

– Jag kan känna, utifrån det ansvar man flyttar, att det inte riktigt harmonierar. Det går dock också att vända på det. Efter fyra och ett halvt år hade Olle bara 5 000 mer än vad Marie får. Löneläget generellt i Vimmerby kommun är inte högt om man jämför med andra tjänster i branschen, säger Peter Fjällgård.

Får åtta veckors semester

Det som sticker ut mest i anställningsavtalet är att Marie Arvidsson får 40 dagars semester. Det motsvarar alltså åtta veckor.

– Hon har haft en arbetstidsförkortning som motsvarar nio dagar. Hon har legat på nästan 40 dagar tidigare. Vi kan inte ha ett vd-avtal med arbetstidsförkortning, så då valde vi att öka på antalet semesterdagar. Det är det som sticker ut i avtalet, men det blir ett plusminusspel. Hennes 72 timmars arbetstidsförkortning är förhandlat av branschen i kollektivavtalet, säger Fjällgård.

VEMAB:s ordförande är väldigt nöjd med uppgörelsen.

– Olle hade 35 dagar. Vi kommer också trycka på att vår vd tar ledigt ibland. Läser man bara att hon får 40 dagar kan man säkert reagera på det, men vi valde att ta med arbetstidsförkortningen och det ska inte vara en förlust att byta anställning i bolaget. Min känsla är att vi fått otroligt mycket för pengarna. Att rekrytera utifrån tar sex månader och sedan ska en ny vd bli varm i kläderna. Vi är inne i flera stora processer och det finns en fördel med Marie, som varit med på hela resan och suttit med på strategiska möten och styrelsemöten, och följt allting. Det finns en styrka i det.

Mer om Marie Arvidssons tankar kring att bli ny vd kommer senare.