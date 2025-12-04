SMÅLAND: Bil fattade eld – ung man livshotande skadad

En ung man vårdas med livshotande skador efter en svår trafikolycka i Smålandsstenar i går kväll. Ytterligare två unga personer, en man och en kvinna, skadades allvarligt

Det var vid 20-tiden på onsdagskvällen som larmet kom om att en trafikolycka hade inträffat i ett industriområde i Smålandsstenar. Enligt polisen körde en personbil av vägen och började av okänd anledning att brinna.

I bilen färdades tre personer, en kvinna och två män, samtliga under 20 år. När räddningstjänsten kom fram till platsen hade alla tre tagit sig ur bilen.

Samtliga fördes till Värnamo sjukhus där de nu vårdas. Enligt Region Jönköping är en av männen livshotande skadad medan de båda övriga har ådragit sig allvarliga skador.

Polisen har ingen misstanke om att något brott har begåtts i samband med olyckan.